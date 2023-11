Les feux de forêt, d’une ampleur inégalée depuis au moins 100 ans

Les forêts du Québec ont brûlé comme jamais au printemps dernier. Pour de nombreux experts, la situation est préoccupante. Plusieurs chercheurs se sont réunis à Chicoutimi mardi pour en discuter, dans le cadre d'un Sommet sur les feux de forêt organisé par l'UQAC, le premier dans la région.

Les feux de forêt qui ont fait rage au printemps dernier aux quatre coins du pays ont connu des sommets inégalés.

«On n'avait pas vu de telles superficies brûlées depuis plus de 100 ans dans le secteur des forêts aménagées, donc la portion sud des forêts boréales. On avait des conditions de sécheresses importantes, mais cette année, on avait aussi les points d'allumage, donc la foudre combinée à peu de précipitations ont allumé tous ces feux-là», a résumé Yan Boucher, professeur d’écologie et en aménagement forestier à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

L'année 2023 est l'une des plus chaudes observées depuis longtemps et elle risque de dicter la moyenne en 2040.

«Ce que nous démontre 2023, c'est que l'anormal devient possible. Est-ce que l'anormal va se produire 5 ans d'affilée? C'est possible. On est dans la zone où sa réchauffe le plus rapidement», a expliqué Claude Villeneuve, biologiste et professeur à l’UQAC.

Devant l'urgence d'agir, de nombreux chercheurs se sont réunis pour discuter de la question dans le cadre du premier sommet sur les feux de forêt de l'UQAC.

«C'est le premier grand événement qui permet de dresser le bilan des feux de forêt 2023 et de voir si nos forêts sont résilientes. Comment on peut s'adapter dans le contexte des changements climatiques avec l'augmentation de l'activité des feux? Comment on peut adapter nos forêts?», a énuméré M. Boucher.

«On a accumulé des gaz à effets de serre, on a accumulé de l'énergie dans les océans. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on l'a vu avec la covid, ça a baissé de 5 %, mais les forces motrices, ça fait qu'on a rattrapé très rapidement la courbe d'avant. Il y a des modifications fondamentales à faire», a ajouté Claude Villeneuve.

Ça passe par la réduction de notre consommation, d'émissions de gaz à effets de serre et le réaménagement de nos forêts.

«On peut tenter d'augmenter la quantité de feuillus dans les paysages forestiers, modifier les types de coupes qui sont réalisées pour maintenir plus d'arbres semenciers après nos coupes», a évoqué Yan Boucher.

Si la situation persiste, c'est toute l'industrie forestière qui en paiera le prix.

«Lorsqu'on augmente les feux de forêt, on se retrouve dans une situation où il y a quand même beaucoup moins de bois récoltable. D'ici la fin du siècle présent, on pourrait se retrouver avec une baisse de bois récoltable d'environ 60 %. Ça demanderait, dans une certaine mesure, une réévaluation de la structure industrielle actuelle», a détaillé Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière pour Ressources naturelles Canada.