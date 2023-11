Transport structurant à Québec: un métro coûterait quatre fois plus cher, martèle Bruno Marchand

Un métro pour Québec coûterait quatre fois plus cher qu’un tramway, martèle Bruno Marchand, et pourrait avoisiner les 30 milliards $.

En point de presse, mardi, le maire a abordé une question lancinante qui continue d’alimenter le débat public autour du choix du mode de transport structurant pour Québec.

Le métro, qui est sur plusieurs lèvres, «a ses avantages», a convenu M. Marchand, «mais c’est pas parce qu’on appelle ça un métro léger que ça va être léger dans la facture».

Selon les experts, «la partie creusée [d’un métro] coûte quatre fois plus cher» au kilomètre qu’un mode en surface, souligne le maire. «On peut se dire que ça nous prend un métro. Mais quatre fois plus cher, ça va avoisiner les 30 milliards $. [...] C’est utopique dans les coûts.»

«Trop cher»

Il se demande comment cette somme pourrait obtenir l’aval des partenaires financiers, les gouvernements supérieurs. «Si on me dit qu’à 8 milliards $ c’est trop cher, j’ai de la misère à comprendre que quatre fois plus, même si c’est un projet différent, ça ne sera pas trop cher.»

De plus, la part de la Ville, qui s’élève à 9% du projet total, serait également gonflée. Même à 25 milliards $, cela représenterait une facture de 2,3 milliards $ pour les contribuables de Québec, a avancé M. Marchand. Sans oublier qu’un tout nouveau projet nécessiterait d’autres études, prendrait du temps à se réaliser et souffrirait de l’inflation, a-t-il ajouté.

Tourner en rond

La constante remise en question du mode amène à «tourner en rond», évoque le maire. «Les gens de Québec vont aussi devoir se dire: on ne peut pas être pour le transport collectif, en souhaiter, et ne jamais avoir de solution. Il n’y a pas 100 000 modes de transport structurant à Québec.»

Le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, a quant à lui rappelé que le service rapide par bus (SRB), rejeté au profit du tramway, est un «mode inférieur», tandis qu’un métro est plus dispendieux et surcapacitaire. Il a réitéré que les études commandées par le gouvernement de la CAQ avaient elles-mêmes conclu que le meilleur choix était le tramway.

«À la fin, on va refaire toutes ces analyses-là et on va arriver aux mêmes conclusions. [...] Le gouvernement cherche un projet qui aurait une meilleure acceptabilité sociale et qui se ferait à moindres coûts. Ça n’existe pas.»