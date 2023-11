Ottawa en voie de rater sa cible climatique de 2030, selon un commissaire

Nouvelle année, mais toujours la même chanson : le gouvernement fédéral tire de l’arrière dans objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) qu’il s’est fixé pour 2030 en raison de divers retards depuis le dévoilement de son plan en 2021.

Plutôt que d’atteindre une réduction de 40% par rapport aux niveaux d’émissions de 2005 d’ici 2030, Ottawa est plutôt sur la trajectoire d’une réduction de 34%: le manque à gagner serait donc de 6%.

Dans un rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable publié mardi, Jerrv DeMarco a attribué cet échec aux retards dans le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et dans le nouveau règlement sur le méthane qui touche l'industrie.

En réponse à M. DeMarco, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a indiqué que de nouvelles règles pour les réductions d’émissions de méthane, un gaz largement plus polluant que le dioxyde de carbone, seront publiées dans les prochaines semaines. Ce plan visera à réduire, d’ici 2030, les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 70 %.

Le plan sur le plafonnement des émissions dans le secteur sera publié au même moment, a assuré M. Guilbeault.

«Bien que certains progrès aient été réalisés, nous demeurons extrêmement préoccupés par la capacité du gouvernement fédéral à réaliser des progrès significatifs [...]», a expliqué le commissaire dans son rapport.

«Je suis tout à fait d’accord avec le commissaire : on doit faire plus. On doit aller plus vite en matière de changements climatiques», a déclaré le ministre Guilbeault.

En point de presse mardi après-midi, il a évoqué de «bonnes nouvelles» à venir d’ici la fin de l’année concernant la réduction des GES.

Jerry DeMarco a par ailleurs affirmé qu'il est difficile puisque les mesures du gouvernement ne sont pas individuelles rattachées à des objectifs de réduction, ce qui rend la comptabilisation des efforts plus difficile.