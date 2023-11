Récipiendaire d'une étoile Michelin, un restaurant renommé forcé de fermer en raison de l’inflation

L’inflation alimentaire n’affecte pas seulement les ménages, mais également ceux qui opèrent des restaurants.

C’est le cas du restaurant Deanes EIPIC qui a reçu une étoile Michelin en 2016 et qui a dû fermer ses portes en raison des prix trop élevés dans les dernières journées, selon les informations de CNN.

L’entreprise a confirmé avoir pris la difficile décision de fermer en raison de la COVID-19, le Brexit et la hausse du coût de la vie.

Sa seule option était de refiler la facture aux clients et les prochaines augmentations auraient été trop difficiles à absorber.

«Dans son ensemble, EIPIC n’était pas sur le point de faire faillite, mais les clients avaient des attentes et ces attentes étaient de plus en plus grandes puisque le prix des assiettes avait doublé depuis la pandémie», mentionne le chef Alex Greene.