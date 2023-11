Selon une doctorante de l’UQAM: la pilule aurait des effets sur la régulation de la peur

La prise régulière de la pilule contraceptive pourrait avoir des effets sur une région précise du cerveau qui contrôle les émotions, et plus précisément celle qui régule la peur, selon une recherche menée par une doctorante de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

L’étudiante au doctorat en psychologie Alexandra Brouillard a comparé le cerveau de femmes qui prennent actuellement une forme de pilule contraceptive, d’autres qui n’en utilisent plus maintenant, des femmes qui n’ont jamais pris la pilule et des hommes.

Cela lui a donc permis de comprendre s’il existe des altérations morphologiques et de détecter de possibles différences entre les sexes, alors que les femmes sont généralement plus susceptibles de souffrir de troubles liés à l’anxiété et au stress.

Ainsi, l’étude montre que les femmes qui utilisent des contraceptifs oraux combinés (COC) avaient un cortex préfrontal ventromédian plus mince que les hommes. Cette région du cerveau serait impliquée dans la régulation des émotions et réduirait les signaux de peur dans une situation non dangereuse.

Si les femmes sont conscientes des effets secondaires principalement physiques de la prise de la pilule, l’impact des hormones sexuelles sur le développement du cerveau serait moins souvent abordé.

«L’objectif de nos travaux n’est pas de contrer la prise de COC, mais il est important d’être conscientisé au fait que la pilule peut avoir un effet sur le cerveau», a expliqué Mme Brouillard.

«Les effets semblent réversibles, mais à ce stade-ci, il faut poursuivre les recherches dans ce domaine avant de bien comprendre leurs effets sur la santé cérébrale», a-t-elle précisé.

Toutefois, d’autres facteurs peuvent prédisposer des femmes à utiliser la pilule contraceptive. «Nous ne pouvons que supposer une association entre l’utilisation des COC et la morphologie du cerveau», a-t-il été indiqué.

Avec cette recherche, l’équipe de la doctorante souhaite sensibiliser à la prescription parfois précoce de la pilule contraceptive qui pourrait influencer le développement du cerveau.