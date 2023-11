«Surtout Anas»: un spectacle inégal, mais divertissant

Un peu à la façon d’un show de rap, les humoristes Anas Hassouna, Oussama Fares et Charles Brunet se sont relayés sur la scène de L’Olympia de Montréal, lundi soir, où ils présentaient la première médiatique de leur spectacle Surtout Anas.

En plus des sketches communs, les trois amis ont chacun eu une vingtaine de minutes en solo, après une brève ouverture assurée par Anas Hassouna, qui en a profité pour presser les gens à regagner leur siège, encore debout dans les allées du théâtre à 20h15.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ce soir à L’Olympia, il y a le public le plus diversifié de Montréal. Il y a des madames blanches... des gars qui n’ont pas le droit de sortir passé 21h30», a-t-il dit en riant.

L’humoriste, qu’on a pu voir à La soirée Mammouth, à Club Soly ou encore à Big Brother Célébrités, a été le dernier à se produire en solo, et la foule l’attendait. Il est monté sur scène sous un tonnerre d’applaudissements et avec une énergie contagieuse. Il n’a d’ailleurs pas eu trop de difficulté à faire entrer les gens dans son univers.

Abordant la masculinité toxique et les violences armées, il a aussi parlé de mariage halal et des cégeps, les comparant à des camps de conversion pour athée d’où les gens ressortent en ne croyant plus à rien.

«Basket et pauvreté»

Entre les prestations solos, les trois humoristes se sont retrouvés sur scène le temps de petites saynètes, intitulées Basket et pauvreté, qui ont d’abord été présentées comme une émission sur laquelle le trio avait travaillé avec Fabienne Larouche.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

S’amorçant au son d’une mélodie dramatique, la satire est rapidement entrée dans le vif du sujet, abordant et nommant tous les clichés associés à la diversité, comme la radicalisation, les fusillades, le terroriste. C’est finalement le basket qui sauvera le petit Jérémie Langlois, incarné par Charles Brunet, le fils adoptif des personnages campés par Anas Hassouna et Oussama Fares.

Ces interludes burlesques ont amusé l’assistance.

«Deux Arabes et Eminem»

Charles Brunet a été le premier à s’amener avec son numéro solo. S’identifiant à Eminem, selon lui, leur spectacle aurait très bien pu s’appeler Deux Arabes et Eminem. Il a aisément su soutirer des rires dans la salle, bien que ses thématiques choisies aient souvent été exploitées par les humoristes masculins qui l’ont précédé dans le métier.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il a entre autres parlé des premières «dates», de masturbation, de fellation ou de la quasi-absence de fellations dans un couple de longue date et «des gars qui viennent vite». Ce sont somme toute ses vannes sur son grand-père, un agriculteur de 93 ans, devenu aveugle et à qui il manque des doigts, qui ont connu le plus de succès.

La dégaine d’Oussama Fares avait en revanche de quoi charmer le public de L’Olympia lundi soir. Ce dernier s’est montré plus solide que son compatriote, et a présenté un numéro plus abouti qui a vraisemblablement plu à la salle, qui s’est montrée très bruyante tout au long de ses 20 minutes.

Il a abordé avec candeur son anxiété, la grossophobie et ses efforts pour maigrir... pour un jour porter du Zara.

Le spectacle s’est conclu avec une prestation de rap chaotique des trois humoristes qui avait fait lever les spectateurs avant la venue sur scène d’une dizaine de danseurs, dont certains cagoulés.

Le spectacle Surtout Anas s’arrêtera mercredi à La Chapelle de Québec et à la Salle Albert-Rousseau, le 28 novembre. Pour toutes les dates, c’est par ici.