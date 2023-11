Un tiers des Canadiens boudent leur dentiste

Plus du tiers des Canadiens n’ont pas rendu visite à leur dentiste en 2022, selon un rapport de Statistique Canada publié lundi.

• À lire aussi: Pourquoi de nombreux hommes sont encore allergiques au médecin?

• À lire aussi: Épuisé après la pandémie: un intensiviste s’accroche à sa passion malgré la pression

L’étude a également révélé qu'à peu près le même nombre de répondants, soit 35 %, ne disposaient pas d'une couverture d'assurance dentaire, tandis que près du quart des Canadiens sondés ont confié avoir évité les soins dentaires en raison des coûts (23,5 %).

Selon les données de Statistique Canada, 55 % des Canadiens étaient couverts par un régime privé d'assurance-soins dentaires en 2022, ce qui englobe un régime offert par un employeur, un régime privé ou un régime offert par un collège ou une université. Aussi, 4 % ont indiqué avoir un régime d'assurance public.

Parmi ceux qui ont une assurance privée, 76 % ont rendu visite à leur dentiste au cours des 12 mois précédents, comparativement à 51 % des personnes sans régime d'assurance privé ou sans accès à un programme de soins dentaires payé par le gouvernement. Parmi les personnes ayant un régime d'assurance public, 62 % ont dit avoir reçu une consultation dentaire récemment.

Au Québec, c’est près de la moitié (49 %) des résidents qui ont déclaré ne pas avoir une assurance-soins dentaires. Cette proportion était plus élevée que celles des résidents hors Québec (31 %). Près de 62 % des Québécois disent avoir consulté un dentiste en 2022, tandis que 20,7 % ont affirmé ne pas y être allé en raison des coûts élevés de ces visites.

Trop cher pour payer soi-même

Les données de Statistique Canada montrent qu’environ la moitié (48 %) des familles ayant un revenu net inférieur à 70 000 $ n’ont pas d'assurance-soins dentaires.

Une famille sur quatre ayant un revenu net de 90 000 $ ou plus, et un peu plus du tiers des familles ayant un revenu dans la fourchette allant de 70 000 $ à 89 999 $ n’ont pas d'assurance-soins dentaires.

Dans son budget de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé le lancement du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) dont l’objectif est de couvrir les soins dentaires d’environ neuf millions de Canadiens non assurés dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $.

Au total, ce sont 13 milliards $ sur cinq ans qui seront alloués à ce RCSD qui devrait être disponible à compter de la fin 2023.

Soulignons que l'Association dentaire canadienne recommande des consultations dentaires régulières pour assurer le maintien d'une santé buccodentaire, par exemple un examen dentaire tous les six mois.

À voir aussi :