Un Américain filmé en train d’abattre deux manifestants au Panama

Deux personnes qui prenaient part à une manifestation contre le renouvellement d’un contrat minier lié à la minière canadienne First Quantum Minerals ont été tuées par balle mardi après-midi au Panama.

Selon ce qu’ont rapporté les médias locaux, Abdiel Diaz et Iván Mendoza participaient à un blocus de l’autoroute panaméricaine à Chame lorsqu’ils ont été pris pour cible et abattus.

Dans une vidéo relayée par divers médias dont l’agence de presse EFE, on peut voir le suspect se diriger vers le groupe de manifestants et sembler leur demander de se déplacer. Après quelques secondes, il sort un pistolet de ses poches et le braque sur les manifestants, avant de commencer à déplacer une barricade composée de pneus et de cailloux érigée sur l’autoroute.

Confronté par les manifestants, il finit par ouvrir le feu. On peut voir une victime tomber au sol, tandis qu’une seconde en se tenant l’épaule, en grimaçant de douleur.

Malgré la gravité de son geste, le tueur continue ensuite à dégager la route, sous les yeux de la foule en panique. Il a finalement été arrêté par la police, sans plus d’effusion de sang.

Avertissement : les images contenues dans cette vidéo pourraient vous choquer:

#Chame / Al no poder avanzar a causa del cierre vial, el victimario se bajó del automóvil, amenazó a los protestantes y disparó a dos de ellos. Una de las víctimas fatales era docente y la otra era el esposo de una educadora. Video EFE / Carlos Lemos pic.twitter.com/T5pacQb2yx — La Prensa Panamá (@prensacom) November 7, 2023

L’un des hommes est décédé sur place, tandis que le second est mort à l’hôpital. M. Diaz était professeur dans une école de la région, tandis que M. Mendoza était le conjoint d’une professeure dans la même école.

Le suspect des meurtres, Kenneth Darlington, a été identifié comme étant un avocat américain. Selon les médias locaux, il avait déjà été arrêté en 2005 pour possession d’armes. Il était aussi le porte-parole du magnat panaméen déchu Marc Harris, dont la firme d’investissement The Harris Organisation s’est écroulée après des accusations de blanchiment d’argent.

Les deux manifestants abattus mardi s’opposaient au renouvellement du contrat d’exploitation de la mine Cobre Panamá, une gigantesque mine de cuivre à ciel ouvert qui figure parmi les plus importantes au monde. Celle-ci est exploitée par Minera Panamá, une minière elle-même détenue par l’entreprise canadienne First Quantum Minerals.

Les opposants au renouvellement du contrat en vigueur pour les 20 prochaines années estiment que ce dernier est trop favorable à l’entreprise. Ils dénoncent aussi les impacts environnementaux de la mine.