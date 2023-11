Un colloque pour nettoyer les océans pollués par les engins de pêche

Les engins de pêche perdus ou abandonnés polluent les océans et les efforts se poursuivent depuis plusieurs années pour les retirer des zones de pêches, une question soulevée lors d’un colloque sur la question organisé par le Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies Marines (RSTM) se déroule actuellement à Sept-Îles.

Lorsqu’ils demeurent longtemps dans l’eau, les cordages et les filets utilisés pour la pêche diffusent du plastique. Les cages abandonnées sont aussi une source de pollution et peuvent nuire aux activités de pêche. C’est pourquoi des efforts considérables sont déployés pour les récupérer. Le colloque est une occasion de présenter les outils développés au fil des ans. Un regroupement de pêcheurs de la Gaspésie y a participé activement et les résultats sont impressionnants.

«On a développé un système de grappinage pour récupérer tout ce qui est cage à crabe, filets, cordages. Depuis trois ans, on améliore nos systèmes. À ce jour, on a 52 tonnes d’engins fantômes récupérés et plus de 36 kilomètres de cordage», a souligné la coordonnatrice au développement des affaires de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie.

Sur la Côte-Nord, des efforts sont aussi déployés pour nettoyer le fond du golfe. Cette année, 2 km de cordage et 19 engins ont été récupérés au large de Sept-Îles, Port-Cartier, Rivière-Saint-Jean, Havre-Saint-Pierre et Anticosti.

L’immensité du territoire pose toutefois des défis.

«On se rend compte qu’il y a des difficultés liées au territoire et qu’on a des besoins technologiques pour réussir à aller chercher les engins fantômes, a indiqué la coordonnatrice de projets au Comité Zip Côte-Nord du Golfe, Cynthia Thibault. On a couvert une certaine portion de notre territoire. Chaque année, on grossit la superficie de recherche. Cette année, c’est la mission qui a eu le plus de succès. On a eu un plus grand nombre de partenaires et l’utilisation de la meilleure technologie.»

À l’échelle du Canada, 24 000 engins et 593 km de cordage ont été récupérés au cours des dernières années.