Un jeune marié décède dans un accident de ski nautique en pleine lune de miel aux Caraïbes

La lune de miel d'un couple américain s'est terminée par un accident tragique dans les Caraïbes, à la fin du mois d’octobre.

Nate Kuhlman, l’époux, a perdu la vie dans l’accident inhabituel, trois jours seulement après avoir dit «oui, je le veux».

Facebook - Mariana Kuhlman

Nate et Mariana Kuhlman, de Steubenville en Ohio, se sont mariés le 28 octobre et se sont rendus à Sainte-Lucie, peut-on lire sur une page de sociofinancement mis en place après le drame.

«Nate était un mari, un ami, un fils et un frère merveilleux», est-il possible de lire sur la page, rapport la chaîne locale WFLA.

Facebook - Mariana Kuhlman

Aucun autre détail n'a été divulgué sur l'accident.

«Les mots ne peuvent pas décrire la tristesse par rapport à son histoire et celui de sa famille. Nous demandons de l'aide pour couvrir les frais des funérailles et du voyage de la famille», est-il écrit sur la page GoFundMe.

Une seconde page de sociofinancement également mis en ligne ajoute quelques détails.

Facebook - Mariana Kuhlman

«Les dons aideront à couvrir les dépenses liées aux billets d'avion de dernière minute pour Sainte-Lucie et le retour, la délivrance immédiate du passeport, le transport, l'hébergement, les repas, les arrangements funéraires, les besoins de Mariana et tout ce qui pourrait survenir. S’il vous plaît, priez également pour les familles, pour leur force et pour que la présence de Dieu remplisse leur cœur», déclare la personne chargée de la collecte de fonds.

GoFundMe

Les deux comptes ont permis de récolter plus de 100 000 $ au total mardi matin.

«La mort de Nate nous a tous surpris et nous a coupé le souffle», a écrit la femme sur Facebook. «C’est tellement dur et douloureux, mais nous marchons chaque jour un instant à la fois.

Sa conjointe avait publié au cours des derniers mois de nombreuses photos d’elle et son amoureux, ainsi que des photos de la demande en mariage, le 19 décembre 2022.