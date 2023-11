Un premier plan quinquennal pour Rimouski

La Ville de Rimouski a adopté son premier plan quinquennal de redéveloppement et de développement (PQRD).

Cet inventaire des endroits où du développement est possible permettra à la ville de mieux encadrer les actions à venir. La ville y travaille depuis trois ans. L’idée est d’avoir un répertoire précis des terrains, appartenant à la ville et à des particuliers, où la construction est possible.

«On est allé à un autre niveau pour s’assurer que les terrains que l’on a identifiés, autant en redéveloppement qu’en développement, peuvent accueillir un futur projet. Pour le promoteur, ça va simplifier les choses», explique le directeur de l’urbanisme à la Ville de Rimouski, Jean-Philip Murray.

Cependant, ce plan permet aussi de réaliser qu'il reste peu de marge de manœuvre pour développer à l'intérieur du périmètre urbain.

«Si on n’adresse pas la situation dès maintenant, on risque d’avoir des vilaines surprises dans 10-12 ans», explique le maire de Rimouski, Guy Caron.

Le périmètre urbain de Rimouski représente 14,7% du territoire. La balance se trouve en zone agricole (85,3%).

En soustrayant les terrains avec un potentiel de conservation des milieux naturels, il reste à peine 8,3% du territoire.

Pour atteindre le taux d'équilibre de 3% établi en fonction des statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Rimouski aurait besoin 2 500 unités. Si tous les sites identifiés se développent, 3 000 unités de logement pourraient être créées.