Club illico: la série «À propos d’Antoine» nommée aux 62es Rose d’Or Awards à Londres

La série À propos d’Antoine a décroché une nomination aux 62es Rose d’Or Awards, remise de prix qui se tiendra à Londres le 27 novembre prochain.

L’œuvre originale de Club illico est nommée dans la catégorie Comedy Drama & Sitcom aux côtés de productions comme Heartstopper, de Netflix, et Poker Face, de Peacock.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les 62es Rose d’Or Awards comprennent 13 catégories. Le jury composé de plus de 100 dirigeants, distributeurs et producteurs a eu beaucoup de boulot afin de départager les 700 candidatures reçues.

Briller dans le monde

Cette nomination fait rayonner encore plus À propos d’Antoine, une nouvelle qui réjouit d’ailleurs l’équipe de ComediHa!, qui produit la série en collaboration avec Québecor Contenu. À propos d’Antoine, qui est distribuée à l’international par Amuz Distribution, a remporté jusqu’ici le prix de la meilleure fiction francophone étrangère au Festival de la fiction de La Rochelle, en France, et elle est présentée dans la Compétition internationale de séries du GIFF 2023, soit le Geneva International Film Festival, qui bat son plein jusqu’au 12 novembre en Suisse.

À propos d’Antoine a aussi remporté un prix au MIPCOM dans le cadre des Diversify TV Awards dans la catégorie Representation of Disability – Scripted. Elle a aussi obtenu une nomination au Gala de l'ADISQ et six nominations aux Gémeaux, valant un prix à la comédienne Micheline Bernard.

À propos d’Antoine raconte avec tendresse, émotion et humour l’arrivée d’une belle-maman attachante, Julie (Cathleen Rouleau), au sein d’une famille qui compte deux enfants, dont Antoine (Antoine Parent-Bédard), un adolescent handicapé, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau. L’histoire est inspirée de la vraie vie de Mme Rouleau, qui signe la série, et de son beau-fils Antoine, qui joue son propre rôle. Claude Legault campe le nouveau conjoint de Julie et la distribution comprend également Hugues Frenette, Fanny Mallette et Sylvain Marcel.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Soulignons que le tournage de la deuxième saison s’est conclu récemment à Québec. Les nouveaux épisodes seront disponibles incessamment sur Club illico, où les abonnés peuvent entre-temps regarder la première saison ainsi que des séries comme Les révoltés et Lac-Noir 2.