Dépenses douteuses à l’OCPM: Dominique Ollivier ne démissionne pas

La présidente du comité exécutif et numéro 2 à la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, refuse de quitter ses fonctions et se dit maintenant prête à collaborer à l’enquête de la Vérificatrice générale en soumettant les dépenses effectuées à l’époque où elle présidait l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Dans une allocution d’une dizaine de minutes mercredi matin dans le cadre de la séance du comité exécutif, Mme Ollivier a remercié Valérie Plante pour sa confiance, mais elle s’est dite consciente qu’à la lumière des reportages des derniers jours du Bureau d’enquête, la confiance des citoyens est affectée.

«Toutes les discussions et décisions qui se déroulent ici visent à servir vos intérêts et à répondre à vos besoins. Ce matin, le comité exécutif va mandater la Vérificatrice générale à enquêter sur l’OCPM dont les pratiques n’ont pas été revues depuis 20 ans. Ce n’est pas parce que les dépenses sont légales qu’elles sont acceptables et je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population et je suis la première à dire que les choses doivent changer au sein de l’OCPM», fait savoir Mme Ollivier.

Elle ajoute. «La Vérificatrice générale va faire l’étude de l’utilisation des fonds publics, elle va formuler des recommandations qui seront appliquées. Comme ancienne présidente de l’Office, comme élue, comme femme, j’ai toujours fait preuve d’intégrité et de transparence et je vais continuer à le faire, je n’ai jamais hésité à répondre de mes actions, je vais continuer à le faire. D’ailleurs, j’offre toute ma collaboration à la VG, pour qu’elle regarde les dépenses et pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence.»