«Dites bonjour!»: une ville suédoise exhorte ses habitants à se saluer

À Luleå, une agglomération suédoise de 80 000 âmes située à 150km au Sud du cercle polaire, une campagne municipale incite les habitants réputés introvertis à se saluer les uns les autres.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, des résidents de Luleå aux visages fermés prennent soudainement un air radieux lorsqu'ils croisent un passant qui les salue. Une légende l'accompagne: «Dire bonjour à ses voisins est peu de chose mais contribue au lien social».

Cette campagne est diffusée depuis le 31 octobre dans les bus et des bâtiments de la ville, et ce pendant quatre semaines, explique à l'AFP Åsa Koski, à l'origine de cette initiative dans la commune de Luleå.

«On n'est pas en Espagne où les gens s'assoient sur les bancs pour discuter et où il est beaucoup plus commun de vivre en collectivité en extérieur», relève-t-elle.

«Les Suédois ont parfois tendance à être plus tournés sur eux-mêmes (...) Il faut trouver des moyens d'interagir».

Les lycées de l'agglomération organisent aussi des projections de cette vidéo. «Les dernières études montrent que la classe d'âge 16-29 ans est particulièrement sujette à la solitude» souligne Mme Koski. «On pense que les gens vont se dire de plus en plus bonjour et voir l'effet positif» de cette initiative municipale, veut-elle croire.

Dans une région où le temps d'ensoleillement est de 3h au creux de l'hiver et où la température moyenne oscille autour de -10° en décembre, les habitants ont peu l'occasion de se croiser au quotidien.

Mais Åsa Koski blâme aussi le mode de vie urbain dans la perte des codes de courtoisie: «Plus la ville est grande, plus on se sent seul. À l'époque où l'on vivait encore dans des villages on arrivait mieux à se dire ces choses simples».