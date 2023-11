Embardée triplement mortelle en Gaspésie: trois jeunes adultes perdent la vie

Une violente embardée a coûté la vie à trois jeunes adultes, très tôt mercredi matin, du côté de Chandler, en Gaspésie.

Le drame s’est déroulé vers 3h du matin, à proximité de l’intersection entre la route Meunier et la route 132, dans le secteur de Newport. L’accident s’est donc produit dans une courbe plutôt prononcée.

«Le véhicule impliqué aurait quitté la chaussée pour une raison qui demeure inexpliquée, avant d’entrer en collision avec des arbres et des rochers», indique Frédéric Deshaies, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Deux hommes âgés de 20 ans et 21 ans ainsi qu’une femme de 18 ans se trouvaient à bord de la voiture. Ils ont été transportés à l’hôpital le plus près, où ils ont tous succombé à leurs blessures.

Un reconstitutionniste se déplacera sur les lieux pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de la sortie de route. Pour l’instant, aucune hypothèse n’est mise de l’avant.

Comme c’est souvent le cas, une analyse mécanique du véhicule et des prélèvements sanguins devraient être effectués pour écarter certaines thèses.

La circulation dans le secteur se faisait en alternance sur le tronçon de route impliqué, mercredi matin.