Investir pour réinventer l'avenir des médias Québécois

En tant que société, la résilience nous a été dictée par notre Histoire, façonnée par la nécessité et les défis. Mais sommes-nous destinés à être perpétuellement en mode de survie?

Cette réflexion prend une résonance particulière à la lumière des récents licenciements massifs au Groupe TVA. Ce n'est pas seulement un coup dur pour les employés concernés, mais aussi un signal d’alarme pour l'ensemble du secteur médiatique québécois, nous indiquant qu’il est temps de changer de cap.

Cette crise nous révèle que, trop souvent, nous nous accrochons à une résilience défensive, un réflexe qui nous pousse à résister plutôt qu'à initier le changement.

Mutation

L’exemple sud-coréen, qui a décidé d'investir massivement dans son industrie du contenu culturel, nous montre une voie alternative : le défi peut aussi être un moteur de réinvention et d'investissement dans nos forces vives, en l'occurrence, notre secteur médiatique et culturel.

Pour transformer notre singularité en un atout stratégique, nous devons reconnaître que le maintien de l’identité culturelle québécoise ne peut se faire sans une mutation de notre modèle économique médiatique.

Cela implique d'envisager la culture non pas comme une dépense, mais comme un investissement à long terme, un terreau fertile pour l'innovation et la croissance économique. Inspirons-nous du modèle sud-coréen qui a vu la culture comme un pilier de son développement économique, avec des retombées mondiales considérables.

Pistes d’action

À cet égard, plusieurs pistes d’actions se dessinent pour le Québec :

Soutien à l’innovation et à la transformation des modèles d’affaires : La création d’incubateurs de start-ups médiatiques et le soutien à la collaboration entre les entreprises établies et les nouvelles entreprises aideraient à stimuler l’innovation. L'exemple de la plateforme RAD pourrait être une source d'inspiration pour de nouveaux modèles de création et de diffusion.

: La création d’incubateurs de start-ups médiatiques et le soutien à la collaboration entre les entreprises établies et les nouvelles entreprises aideraient à stimuler l’innovation. L'exemple de la plateforme RAD pourrait être une source d'inspiration pour de nouveaux modèles de création et de diffusion. Réévaluation des investissements publics : Plutôt que d’alimenter de manière presque exclusive des géants étatiques, il serait plus judicieux de réorienter ces fonds vers le soutien direct aux créateurs, journalistes et artisans de notre écosystème médiatique.

: Plutôt que d’alimenter de manière presque exclusive des géants étatiques, il serait plus judicieux de réorienter ces fonds vers le soutien direct aux créateurs, journalistes et artisans de notre écosystème médiatique. Formation et éducation continue : Investir dans la mise à niveau des compétences en technologies numériques et en marketing pour s’assurer que les acteurs de l'industrie puissent s'adapter et exceller dans un environnement médiatique en perpétuelle évolution.

: Investir dans la mise à niveau des compétences en technologies numériques et en marketing pour s’assurer que les acteurs de l'industrie puissent s'adapter et exceller dans un environnement médiatique en perpétuelle évolution. Partenariats stratégiques et réglementation : Collaborer avec des plateformes mondiales pour favoriser la découvrabilité de notre contenu et établir des régulations favorisant la diffusion de contenu local sur les plateformes numériques.

: Collaborer avec des plateformes mondiales pour favoriser la découvrabilité de notre contenu et établir des régulations favorisant la diffusion de contenu local sur les plateformes numériques. Support aux plateformes locales : Développer et supporter des plateformes numériques québécoises modernes, inclusives et compétitives pour promouvoir notre contenu culturel.

: Développer et supporter des plateformes numériques québécoises modernes, inclusives et compétitives pour promouvoir notre contenu culturel. Sensibilisation du public : Engager les Québécois à travers des campagnes pour valoriser et consommer activement les médias locaux.

: Engager les Québécois à travers des campagnes pour valoriser et consommer activement les médias locaux. Recherche collaborative : Mener des études pour comprendre les tendances de consommation et partager ces informations avec les créateurs et l’industrie.

: Mener des études pour comprendre les tendances de consommation et partager ces informations avec les créateurs et l’industrie. Diversification des modèles économiques : Encourager la recherche de nouvelles sources de revenus et revisiter la chaîne de valeur publicitaire pour plus d’équité.

La résilience n’est pas notre condamnation, mais un héritage qui nous appelle à être non seulement des survivants, mais aussi des visionnaires.

Investir dans notre secteur médiatique, c’est croire en notre capacité de rebondir, non seulement pour guérir nos plaies, mais pour construire un avenir où la culture québécoise rayonne et prospère, stimulant ainsi l’ensemble de notre économie. Il est temps d'agir, d'investir et d'innover.

Denis Martel, Stratège numérique