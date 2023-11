Jeremy Renner jure de «ne pas gâcher» sa vie après son accident de chasse-neige

Jeremy Renner a promis de « ne pas gâcher » sa vie suite à l'accident de chasse-neige qui a failli lui coûter la vie.

• À lire aussi: Jeremy Renner va sortir des chansons inspirées de sa convalescence après son accident de chasse-neige

Lundi soir, la star de Marvel a donné des nouvelles de sa convalescence, sur Instagram, 10 mois après avoir été impliqué dans un accident de chasse-neige en janvier dernier. « J'explore TOUS les types de thérapie depuis le 14 janvier... tous les jours, a-t-il écrit. D'innombrables heures de physiothérapie, injections de peptides, perfusions et poussées intraveineuses, cellules souches et exosomes, thérapie lumière rouge/IR, chambre hyperbare 2.0, plongée à froid, et la liste est longue.... »

La star de 52 ans a ensuite déclaré à ses fans que son « esprit » avait été sa « plus grande thérapie ». « Ma plus grande thérapie a été mon esprit et la volonté d'être là et de pousser pour me remettre et être meilleur... Soyez exceptionnel... », a expliqué la star de Hawkeye. « Je pense que c'est mon devoir de le faire. De ne pas gâcher ma vie qui a été épargnée, et de redonner à ma famille, à mes amis et à vous tous qui m'avez donné le pouvoir de continuer. »

Le 1er janvier, Jeremy Renner a été écrasé par son chasse-neige, causant plus de 30 fractures sur son corps et un effondrement de son poumon. L'acteur a subi des interventions chirurgicales pour reconstruire sa cage thoracique et l'orbite de son œil avec des plaques métalliques et des vis, entre autres procédures. Depuis, il est en convalescence.

Son message est arrivé peu de temps après qu'il a annoncé la sortie d'un nouveau projet musical intitulé Love and Titanium, une collection de chansons qui marquent les étapes de son rétablissement après son accident.