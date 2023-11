La confiance des Montréalais est affectée à cause des dépenses de l’OCPM, reconnaît Dominique Ollivier

La présidente du comité exécutif de Montréal, Dominique Ollivier, a reconnu ce matin que la confiance des Montréalais avait été affectée par nos révélations des derniers jours sur les dépenses de repas au restaurant et de voyages à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

«Je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population», a affirmé Mme Ollivier mercredi matin en ouverture de la séance du comité exécutif.

Le bras droit de l’administration Plante est sur la sellette depuis vendredi en raison de dépenses douteuses faites à l’OCPM, un organisme dont Mme Ollivier a été la présidente de 2014 à 2021, avant d’être élue conseillère municipale.

Pendant son passage à l’Office, Mme Ollivier a fait de nombreux voyages coûteux et a aussi partagé un souper d’huîtres à 350$ avec un collègue et ex-partenaire d’affaires, aux frais des contribuables.

«Ce n’est pas parce que les dépenses sont légales, permises, qu’elles sont acceptables», a déclaré Mme Ollivier mercredi.

Pourtant, en entrevue avant la publication de nos reportages, elle n’avait pas voulu s’avancer sur la légitimité de ses dépenses, affirmant même que nous travaillions à «fabriquer un scandale».

Écoutez l’analyse de Luc Lavoie au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio:

Mandat pour la vérificatrice générale

Le comité exécutif doit d’ailleurs mandater le Bureau du vérificateur général pour que celui-ci scrute les dépenses de l’OCPM, a annoncé Mme Ollivier.

Le vote sur ce point n’était toutefois pas dans la partie publique de la séance diffusée sur le web. Le comité poursuit par ailleurs ses discussions à huis clos toute la matinée.

«La vérificatrice générale va faire l’étude de l’utilisation de fonds publics et faire des recommandations, qui seront appliquées, a indiqué Dominique Ollivier. J’offre toute ma collaboration à la vérificatrice générale pour qu’elle regarde les dépenses et les pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence pour qu’elle puisse en faire l’examen.»

La présidente du comité exécutif a aussi remercié la mairesse Valérie Plante pour sa confiance.

Tout en qualifiant les dépenses de l’OCPM d’«inacceptables», Mme Plante a réitéré depuis vendredi dernier qu’elle a pleinement confiance en sa numéro 2, qui doit présenter le budget de la Ville la semaine prochaine.

L’opposition à l’hôtel de ville, de son côté, réclame que Mme Ollivier soit suspendue de ses fonctions.

Par ailleurs, Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier Hochelaga-Maisonneuve, a annoncé mercredi que Mme Beaulieu viendrait s'expliquer le 17 novembre durant une séance publique de la Comission sur les finances et l'administration.

À voir aussi :