La plus jeune mairesse du Québec quitte ses fonctions après 2 ans

La plus jeune mairesse du Québec ne sera bientôt plus d’office à Chapais, dans le Nord-du-Québec : Isabelle Lessard a annoncé mercredi qu’elle quittera ses fonctions dans 10 jours.

«Après deux ans de mandat, je quitte officiellement mes fonctions de mairesse de la Ville de Chapais, a-t-elle annoncé par le biais de son compte Facebook.

«Le 17 novembre sera donc ma dernière journée en tant qu’Isabelle Lessard, la mairesse, je redeviendrai Isabelle Lessard, simplement, et c’est parfait ainsi.»

La politicienne de 22 ans, élue sans opposition deux ans plus tôt, laisse entendre la gestion des incendies de forêt dévastateurs de l’été pesait beaucoup dans sa décision. Elle était en arrêt de travail depuis septembre, a-t-elle précisé dans sa lettre à la greffière.

Dans sa lettre, Mme Lessard évoque des «répercussions non négligeables» sur sa santé et qu'elle «doit prendre le temps nécessaire pour guérir».

«L’été que nous venons de vivre a été essoufflant. Je ne suis pas la seule à en avoir ressenti les conséquences, écrit-elle.

«Certaines raisons me rendaient probablement plus à risque de développer un syndrome de stress post-traumatique, certes, mais il serait plus que temps de normaliser ces choses-là. En 2023, je ne crois pas que ce soit à nous de changer, mais bien au système de le faire.»