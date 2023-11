«Le maire Marchand n’est pas à l’étape de faire son baveux et d’envoyer promener tout le monde»

«Parlez-vous, entendez-vous et faites marcher quelque chose», conseille Mario Dumont au maire de Québec, au premier ministre Legault ainsi qu’à la ministre des Transports Geneviève Guilbault qui se réunissent cet après-midi afin de discuter du projet de tramway.

Notre chroniqueur juge que les positions du gouvernement et de Bruno Marchand sur le mégaprojet de transport structurant à Québec n’ont pas «beaucoup d’allure ces derniers temps».

«D’abord, le maire Marchand a beaucoup trop fait cavalier seul. Je comprends qu’il n’a peut-être pas aimé les déclarations de la CAQ, mais il a dit il y a quelques semaines de Geneviève Guilbault: ❝on va voir si elle est digne d’être ministre des Transports❞. S’il veut mon avis, il a besoin d’alliés», appuie Mario Dumont.

«Le maire Marchand est super mal pris. Il n’est pas à l’étape de faire son baveux et d’envoyer promener tout le monde. Il doit rétablir ses relations avec le premier ministre du Québec, qu’il aime la CAQ ou pas», avertit-il.

L’attitude du gouvernement du Québec n’est guère mieux, selon notre chroniqueur.

«La position de la CAQ est ridicule. Officiellement sur papier, la CAQ est pour, mais là, elle est pour et contre. Le gouvernement ne veut plus dire le mot tramway, il a peur de ça et je comprends pourquoi. Dans le sondage du Soleil d’hier, il reste 30% de gens favorables au tramway», explique-t-il.

Mario Dumont se réjouit de la rencontre entre le maire Marchand et le gouvernement. «On ne peut pas rester dans le flou actuel et le conflit. J’espère qu’il va en ressortir quelque chose et qu’ils vont se comporter comme des adultes», souhaite-t-il.

