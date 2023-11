Le prix moyen d’une voiture neuve a augmenté de 15 000$ en un an

Un nombre croissant de Québécois se retrouvent non seulement accablés par leurs paiements hypothécaires, mais aussi par leurs prêts automobiles.

Conséquence de l’augmentation marquée des prix des voitures et de l’inflation, le taux de délinquance de 90 jours et plus sur les prêts automobiles au pays a bondi de 29% en un an, dévoilait récemment Equifax.

Selon le président de Jean Fortin et Associés, Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, deux phénomènes ont principalement contribué à l’augmentation conséquente des paiements mensuels sur les automobiles.

«Premièrement, il y a l’augmentation importante de la valeur des véhicules – avec la pandémie il y a eu une pénurie de véhicules qui a fait monter les prix: cette année, une personne doit débourser en moyenne 15 000$ de plus pour une voiture neuve que l’année dernière», détaille-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

«Le deuxième phénomène concerne le taux d’intérêt: on n’a plus maintenant de taux promotionnel des constructeurs, qui permettait de louer ou d’acheter à 0% d’intérêt, ou 1-2%. Maintenant, c’est des prêts plus réguliers comme on dit, des prêts bancaires à du 7-8-9% et pour les deuxièmes chances, c’est souvent du 12-15-20% d’intérêt», précise-t-il encore.

Mutation des habitudes?

Le chef d'antenne Michel Jean s’interroge pour sa part en cours d'entrevue quant à une possible mutation des habitudes des consommateurs, qui pourrait expliquer la récente augmentation du taux de délinquance. Il y a deux décennies, fait-il valoir, certaines marques de voitures, comme BMW et Mercedes, étaient l’apanage d’une minorité aisée de la population.

Il fait qui plus est valoir que les VUS qui se multiplient sur nos routes coûtent souvent bien plus cher que les petites voitures qu’ils ont remplacées.

«Est-ce qu’il n’y a pas ça aussi? Tout le monde pense que c’est normal d’avoir un véhicule à 40 000, 50 000, 70 000$...», argue-t-il.

«C’est un très bon point», acquiesce Pierre Fortin.

Marché favorable aux vendeurs

L’expert signale aux propriétaires et locataires de voitures qui ne peuvent plus assumer leurs paiements mensuels que le marché est actuellement favorable aux vendeurs, et qu’à cet égard, il peut être stratégique de mettre sa voiture en vente.

«Il faut donc vérifier la valeur de son véhicule sur le marché – sur les plateformes comme Kijiji et compagnie – pour vérifier la valeur. Si on est capable de vendre au moins pour le même prix que ce qu’on doit, ou plus cher, et bien tant mieux, on peut se débarrasser d’un paiement», explique-t-il.

Pour tous les détails, écoutez l’entrevue complète de Pierre Fortin dans la vidéo au début de l’article.