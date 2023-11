Météo au Québec: voici les régions qui connaîtront des précipitations mercredi

La journée de mercredi s’annonce généralement dégagée et fraîche dans l’ouest du Québec, bien que certains secteurs de l’est et du centre de la province pourraient connaître des averses de neige au courant de la journée.

Comme la veille, Environnement Canada a émis un avertissement de neige dans les secteurs du Mont-Albert et de Murdochville, où une chute de 15 à 25 centimètres est prévue entre mercredi et jeudi matin.

«La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», a précisé l’agence fédérale par écrit mercredi.

Un avertissement de vents destructeurs a également été émis dans la région de Blanc-Sablon, où des rafales pouvant aller jusqu’à 90 kilomètres à l'heure pourraient «emporter les objets» et «causer des blessures ou des dommages», à compter de mercredi après-midi et jusqu'en soirée, a ajouté Environnement Canada.

Dans les secteurs de Chevery et Natashquan, toujours dans l’est du Québec, c’est plutôt une accumulation de 50 à 70 millimètres de pluie qui devrait joncher le sol jusqu’à mercredi soir.

Dans l’ouest et le centre de la province, l’agence fédérale anticipe un dégagement très tôt mercredi matin, avec un maximum de 4 dans la région du Montréal métropolitain et de Lanaudière, et un maximum de 1 degré dans la Capitale-Nationale.

Quelques régions du centre, dont l’Estrie, la Beauce, les Laurentides et le Lac-Saint-Jean pourraient voir quelques averses de neige en matinée, bien que l’après-midi s’annonce dégagé, avec des températures à peine plus basses que le point de congélation.