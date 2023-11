Prix littéraires du Gouverneur général : Voici les lauréats de cette année

Le recueil de nouvelles Galumpf de Marie Hélène Poitras et l’essai Faux rebelles : Les dérives du politiquement incorrect de Philippe Bernier Arcand ont tous deux remporté le prestigieux Prix littéraire du Gouverneur général, dans leur catégorie respective.

Le Conseil des arts du Canada qui en a fait l’annonce mercredi matin.

La poétesse Rita Mestokosho a elle aussi pu mettre la main sur cette récompense, qui s’accompagne d’une bourse de 25 000 $, avec son ouvrage, Atiku Utei. Le cœur du caribou, qui s’est illustré dans la catégorie Poésie. Ibidem pour le dramaturge Mathieu Gosselin, dont la pièce Gros gars a été récompensée par le jury dans sa catégorie.

En Littérature jeunesse, c’est Lou Beauchesne avec Linoubliable, publié à La courte échelle, qui est reparti avec les honneurs dans la sélection texte, tandis que Samuel Larochelle et Eve Patenaude se sont démarqués avec Le plus petit sauveur du monde dans celle des livres illustrés.

Du côté des traductions, c’est le passage de l’anglais au français de Catherine Ego qui a remporté le Prix du Gouverneur général avec Dans l’ombre du soleil : Réflexions sur la race et les récits, une traduction de Out of the Sun: On Race and Storytelling d’Esi Edugyan, alors que c’est la traduction anglophone de La logeuse d’Éric Dupont par Peter McCambridge qui a été primée.

Les livres gagnants ont été choisis par les comités d’évaluation, constitués de membres de l’industrie, assignés à chacune des 14 catégories, soit sept en français et sept en anglais. C’est également eux qui ont désigné les 70 livres finalistes, dans les deux langues (35 de part et d’autre).

Les livres gagnants ont tous été choisis parmi les œuvres proposées ayant été publiées au Canada entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023. Les maisons d’édition des livres gagnants recevront une subvention de promotion de 3000 $, tandis que les finalistes ont reçu un prix de 1000 $.

Fondés en 1936 et administrés, financés et promus par le Conseil des arts du Canada depuis 1959, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les plus anciennes distinctions décernées au Canada.