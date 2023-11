Production de méthamphétamine: neuf présumés trafiquants prennent le chemin des cellules

Neuf suspects, dont certains sont liés de près aux Hells Angels, ont été arrêtés dans la phase finale d’une opération antidrogue qui a permis la saisie d’énormes quantités de stupéfiants.

Cette série d’arrestations est le fruit d’une enquête amorcée en 2022 et lors de laquelle trois phases de perquisitions ont déjà été menées.

Celles-ci ont notamment permis la saisie de 236 kg de méthamphétamine, 818 000 comprimés de méthamphétamine, près de 85 000 $ en argent comptant, trois armes à feu et quatre presses hydrauliques.

Les arrestations effectuées mercredi matin ont eu lieu dans les secteurs de Pointe-Calumet, Saint-Lin-Laurentides, Montréal, Saint-Calixte et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Parmi les suspects arrêtés, on retrouve André Jr Tourangeau, un individu qui, selon nos sources, entretiendrait des liens étroits avec des membres des Hells Angels des chapitres South et de Montréal.

L’homme de 46 ans traîne un très lourd passé criminel. Il a notamment été condamné à 42 mois d’emprisonnement en 2013 pour trafic de stupéfiants.

Il avait été arrêté en compagnie de plusieurs autres individus dans le cadre du projet d’enquête «Moisson», qui visait des organisations criminelles actives dans la fabrication et la distribution de drogue de synthèse et dont la drogue était notamment destinée à des jeunes du primaire et du secondaire de la couronne nord de Montréal.

André Jr Tourageau avait également été condamné par le passé dans des dossiers de vols de véhicules, de recel et de gangstérisme.