Pyongyang dénonce les prochaines visites de hauts représentants américains à Séoul

Séoul | Les médias d’État nord-coréens ont qualifié mercredi les prochaines visites à Séoul des chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis d’actes « provocateurs » susceptibles d’accroître les tensions dans la région.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit arriver mercredi en fin de journée et rencontrer son homologue sud-coréen Park Jin le lendemain pour discuter notamment de la Corée du Nord, pays doté de l’arme nucléaire.

Son voyage de deux jours sera suivi la semaine prochaine d’une visite dans la capitale sud-coréenne du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, pour des réunions au niveau ministériel.

« Des invités non sollicités venant de l’autre côté de l’océan chercheront la confrontation extrême sur la péninsule coréenne, qui est le plus grand point chaud du monde et est au bord de l’explosion », affirme un commentaire publié par l’agence officielle KCNA.

« Cet acte provocateur rappelle les visites des bellicistes pour des inspections de terrain afin de déclencher la Seconde guerre de Corée » en 1950, ajoute le commentaire.

Les visites de MM. Blinken et Lloyd apporteront de « nouveaux nuages de guerre » dans la région, fustige ce texte.

Ces déplacements interviennent au moment où Séoul et Washington renforcent leur coopération en matière de défense face à la série record d’essais d’armes effectués par Pyongyang cette année.

En octobre, un bombardier américain B-52 doté d’une capacité d’armement nucléaire a effectué un rare atterrissage en Corée du Sud, moins d’une semaine après la visite dans un port sud-coréen du porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

Les visites se dérouleront également dans un contexte de rapprochement entre Pyongyang et Moscou.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, font toutes deux l’objet de sanctions mondiales : Moscou pour son invasion de l’Ukraine et Pyongyang pour ses essais d’armes nucléaires.

Les dirigeants des deux pays, Kim Jong Un et Vladimir Poutine, ont tenu un sommet en septembre en Russie, Séoul et Washington affirmant par la suite que Pyongyang avait commencé à fournir des armes à Moscou.

Le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a déclaré la semaine dernière que Pyongyang semblait avoir reçu en échange des conseils russes en matière de technologie satellitaire.

Pyongyang a échoué à deux reprises cette année dans sa tentative de mise en orbite d’un satellite de reconnaissance militaire et se trouve dans la phase finale de préparation d’un troisième lancement, selon le NIS.