Voici les 4 comportements dangereux responsables d'accidents sur les routes au Québec?

Au moment où les corps policiers se préparent à une surveillance resserrée des comportements imprudents sur les routes au cours des prochains jours, la Sûreté du Québec a dévoilé quels étaient les comportements dangereux les plus souvent rapportés lors d’accidents.

• À lire aussi: Embardée triplement mortelle en Gaspésie: trois jeunes adultes perdent la vie

• À lire aussi: Accident à Saint-Honoré-de-Shenley: un homme dans la quarantaine grièvement blessé

Attendez-vous à voir plus de policiers sur les routes dans la plupart des régions du Québec entre le 10 et le 16 novembre, a fait savoir la Sûreté du Québec par communiqué mercredi matin.

«En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et d’adopter des comportements prudents en tout temps», fait savoir le corps de police.

Se faire couper le chemin de manière brutale, ou encore de faire suivre de trop près sont des gestes assurément frustrants, mais également dangereux et illégaux.

Selon la SQ, les comportements imprudents étaient impliqués dans 50% des collisions avec dommages corporels entre 2020 et 2022, en légèrement augmentation.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui sont le plus souvent rapportés dans les collisions sont, le fait de ne pas céder le passage, passer sur un feu rouge, ne pas faire son arrêt obligatoire, et suivre de trop près un autre véhicule.

La campagne vise à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et d’adopter des comportements prudents en tout temps, pour éviter le pire.