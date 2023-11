[VIDÉO] Voyez la bande-annonce de la série «Détective Surprenant: La fille aux yeux de pierre» de Club illico

Club illico a dévoilé mercredi la haletante bande-annonce du suspense policier Détective Surprenant: La fille aux yeux de pierre, qui met en vedette Patrick Hivon dans le rôle principal d’André Surprenant.

Tournés aux Îles-de-la-Madeleine, les six épisodes de la première saison seront disponibles à compter du jeudi 7 décembre, sur Club illico.

Produite par Version 10, en collaboration avec Québecor Contenu, la série a été réalisée par Yannick Savard (Nous, Piégés), d’après un scénario de Marie-Ève Bourassa et de Maureen Martineau.

Ces dernières se sont inspirées des romans policiers de Jean Lemieux pour raconter une enquête de meurtre qui bouleverse tous les habitants de l’archipel aux paysages à couper le souffle.

Plusieurs suspects sont dans la ligne de mire des autorités à la suite du meurtre de Rosalie Richard (Milya Corbeil Gauvreau), la fille du maire des Îles-de-la-Madeleine, Roméo Richard (Jean-François Pichette). Le tueur met en scène de façon morbide le corps de l’adolescente, plongeant les policiers de Cap-aux-Meules dans tous leurs états, ceux-ci ayant rarement à faire la lumière sur des crimes violents.

Le sergent-détective Surprenant, un ancien des crimes majeurs à Montréal qui s’est réfugié aux Îles, fait enquête avec l’aide de sa collègue Geneviève Savoie (Catherine Brunet) et de policiers inexpérimentés, renonçant même à ses vacances pour résoudre cette triste histoire. Mais, surprise, il doit composer avec l’arrogant inspecteur-chef Sébastien Gingras (Patrice Godin), dépêché de Québec et avec qui il a maille à partir.

Autour de Patrick Hivon, qui a remporté en septembre dernier le Gémeaux du meilleur premier rôle: série dramatique pour son jeu – excellent – dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan, on retrouve aussi les comédiens Mikhaïl Ahooja, Aurélia Arandi-Longpré, Sylvie De Morais Nogueira, Nathalie Doummar, Nicolas Fontaine, Maxime Genois, Rémi Goulet, Patrick Goyette, Josée Lapierre, Marie-France Marcotte, Hubert Proulx, Xavier Rivard-Désy et Victor Andres Trelles Turgeon. Certains interprètes sont des Madelinots.

Soulignons que la musique de Détective Surprenant: La fille aux yeux de pierre est l’œuvre d’Éloi Painchaud et de Martin Roy.

Club illico a aussi dévoilé ces dernières semaines la nouvelle série Les révoltés avec Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, ainsi que la deuxième saison de la série d'horreur et de suspense Lac-Noir, portée par Mélissa Désormeaux-Poulin, Laurie Babin, Normand D'Amour, Stéphane Demers, Guy Nadon, Henri Picard et Anthony Therrien.