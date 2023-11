Agression sexuelle: un massothérapeute écope de neuf mois de prison

Un ex-massothérapeute de l’Outaouais a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur une cliente et écope ainsi de neuf mois d’emprisonnement.

• À lire aussi: Coupable d'agression sexuelle, un massothérapeute veut éviter la prison pour ne pas nuire à son travail

Le juge a rendu sa décision jeudi matin au Palais de justice de Gatineau.

Jean-Bernard Grondin devra donc purger neuf mois de détention, suivi d’une probation de deux ans.

Rappelons que la Couronne réclamait de 9 à 12 mois de prison ferme, tandis que la défense demandait plutôt 18 mois de prison à domicile, en plus d’une probation de 2 ans et de travaux communautaires.

Les faits se sont produits au domicile de M. Grondin, où il exerçait la massothérapie. Les faits reprochés concernent des attouchements et une pénétration vaginale sur la victime.

Même s’il a été déclaré coupable, M. Grondin refuse de reconnaître les gestes qu’il a posés en janvier 2021. Depuis son agression, il a cessé de pratiquer en tant que massothérapeute.

TVA Nouvelles

«On est satisfait de la peine qui a été rendue. [...] Ce qu’on veut surtout lancer comme message aux gens à qui ça arrivent c’est de ne pas hésiter à porter plainte, que le processus peut être laborieux, peut être difficile, mais à la fin on a de belles décisions comme celles qu’on vient de recevoir», a commenté Me Andrée-Anne Tremblay, procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Jean-Bernard Grondin devra aussi respecter une série de conditions, dont ne pas approcher ou communiquer avec la victime.

Il ne sera toutefois pas inscrit au registre des délinquants sexuels en raison d’une nouvelle loi qui a été adoptée qui prévoit que, dans son cas, le registre ne s’applique pas.

L’avocat de la défense n’a d’ailleurs pas voulu commenter la décision jeudi matin.