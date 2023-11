Un nouveau «jeu dont vous êtes la manette» à Montréal

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un nouveau plancher interactif sur lequel on se déplace pour s’adonner à différents jeux vidéo vient d’être lancé à Montréal et je l’ai essayé.

Est-ce amusant? Évidemment! Comment voulez-vous que ce ne soit pas palpitant de courailler sur un plancher où l’on se retrouve, un peu comme le personnage de Tron, immergé dans le jeu vidéo?

Ce divertissement signé Moment Factory et appelé ARCADE est présenté au Casino de Montréal.

C’est également rigolo de regarder les autres se démener sur des tableaux qui évoquent des classiques comme Pong, Space Invader ou certains éléments de Super Mario.

Il y a en tout six jeux appelés Mire, Cibles, Obstacles, Polygone, Matrice et Trajet. Ça se joue de deux à six participants. Il faut venir ici en groupe.

On est soi-même la «manette»

Loto-Québec a mandaté la compagnie montréalaise spécialiste de la réalité augmentée Moment Factory, qui a notamment illuminé le pont Jacques-Cartier et la basilique Notre-Dame, pour créer ce terrain de jeux immersif.

«Ce sont vraiment des jeux vidéo projetés sur le plancher où l’on est soi-même la manette en déplaçant son corps», m’explique Jean-François Larouche, directeur de création chez Moment Factory.

Soyez avertis: ce n’est pas reposant!

Rapidement, j’étais en sueur.

C’est vraiment du sport...

«Il y a une infinité de jeux que nous pourrions inventer pour ce type de plancher interactif et on pourrait aussi créer des salles où les murs seraient également intégrés en tant que surface de jeu», ajoute M. Larouche.

Louis-Philippe Messier

Comment ça marche

Quand vous entrez sur le terrain, regardez sous vos pieds: un cercle blanc marque votre position sur le terrain établie par des lidars, les mêmes bidules laser qui servent de super-yeux aux voitures dites intelligentes.

Dans le jeu Matrice, inspiré de Pong, on se déplace pour faire bouger une palette qui renvoie la balle à l’adversaire... et des obstacles ou des cases mystères apparaissent pour doter l’un ou l’autre joueur de pouvoirs spéciaux.

Dans le jeu Mire, on doit capter les points blancs et éviter les rouges qui sortent du centre et qui pleuvent vers l’extérieur... et bientôt le jeu se met à tourner.

Je dois confesser que je me suis pris très au sérieux pendant ma première partie de Mire et que j’ai ressenti une vive frustration en arrivant dernier!

«Tu dois garder les bras le long du corps pour être le moins encombrant possible sur le terrain si tu veux éviter les obstacles», me recommande alors Wladimir Jean-Pierre, le chargé de projet chez Loto-Québec.

Le sportif épuisé par sa demi-heure ou son heure de jeu peut boire ou manger à un comptoir de restauration attenant aux deux terrains de jeux interactifs. L’autre moitié de cet étage ludique (sans jeux d'argent) comporte des jeux d’arcade plus typiques — et plus reposants! — fabriqués à Terrebonne par Adrenaline Amusement.

Avant de vous présenter, vous feriez mieux de réserver. C’est 15$ par personne pour 30 minutes de jeu (pour au minimum 4 personnes) et 25$ par personne pour une heure (pour au minimum 6 personnes).