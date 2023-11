«La chance de donner au suivant»: le don de plasma sauve des vies

Un petit garçon de 13 ans originaire du Saguenay, Victor Landry, a réussi à vaincre le cancer, grâce aux traitements qu’il a reçus, mais également grâce aux nombreuses transfusions sanguines et dons de plasma. Ses parents souhaitent rendre hommage aux donneurs anonymes du centre Héma-Québec de Saint-Bruno-de-Montarville, qui ont sauvé leur enfant.

En 2018, Victor reçoit un diagnostic de leucémie myéloïde et lymphoblastique. «J’ai eu peur... Quand on entend le mot cancer, on sait que ça égale mort», confie-t-il en entrevue à TVA Nouvelles. «Il avait 90% de ses cellules qui étaient cancéreuses, seulement 10% étaient des bonnes cellules», poursuit son père.

Du haut de ses huit ans, celui-ci doit se soumettre à des traitements de chimiothérapie, chaque semaine pendant 25 mois, et ce, en pleine pandémie. Victor doit également recevoir des transfusions sanguines et des dons de plasma pour renforcir son système immunitaire.

Quelques années plus tard, Victor est maintenant guéri grâce aux médecins du CHUL de Québec, mais également grâce aux donneurs anonymes des dons de plasma. De ce fait, l’adolescent, ainsi que ses parents, encouragent la population à faire des dons de sang et de plasma, une action qui dure seulement 40 minutes et qui sauve des vies. «Ceux qui font des dons de sang, c’est les plus importants», précise la mère de Victor.

Une quinzaine d’amis de la famille ont été sensibilisés à la cause de Victor. Ceux-ci ont pris la décision de donner du sang et du plasma. «C’est la chance de donner au suivant et partager un peu de nous. Ce n’est pas de l’argent, c’est du temps», exprime un ami de famille.

