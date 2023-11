La récente escalade des propos haineux et échauffourées en sol québécois en rapport avec la guerre Israël-Hamas défigure le portait que plusieurs se font de leur société.

• À lire aussi: Propos injurieux d’un chargé de cours: Il «a le droit de dire des conneries à l’extérieur de sa salle de classe»

• À lire aussi: Un chargé de cours de l'Université de Montréal filmé en train d'insulter des étudiants juifs à Concordia

• À lire aussi: Querelle à Concordia: une étudiante de 22 ans arrêtée

Régine Laurent est du nombre.

«C’est un triste constat. L’intolérance et la haine de l’autre ont voyagé du Moyen-Orient vers le Québec. Et malheureusement, on assiste à une escalade», a-t-elle déploré à l’émission Le Bilan.

Entre autres violences, des étudiants de l’Université Concordia en sont venus aux poings mercredi, alors que jeudi, deux écoles juives ont été visées par des coups de feu à Montréal.

Mme Laurent regrette d’autant plus les affrontements ayant pris place à l’Université Concordia, que le groupe pro-palestinien et le groupe pro-israélien qui en sont venus à échanger insultes et coups étaient initialement présents, rappelle-t-elle, pour soutenir chacun une bonne cause, soit d’un côté les otages israéliens détenus par le Hamas, et de l’autre la population bombardée de Gaza.

«À quel moment ces étudiants sont-ils devenus des ennemis au point de déclencher une bagarre, parce que juifs, parce que palestiniens? À quel moment ces étudiants d’ici sont-ils devenus des coupables de ce qui se passe au Moyen-Orient?», s’est interrogée Mme Laurent.

Elle déplore que la capacité de dialoguer ait ainsi été perdue.

«Les discours haineux sont extrêmement dangereux. Au moment où un groupe vous étiquette de "vous êtes contre nous", c’est terminé le dialogue, fini les nuances. Cette étiquette devient un permis pour vous considérer comme un ennemi», explique Mme Laurent.

Régine Laurent a adressé un message aux jeunes, écoutez-le dans la vidéo au début de l’article.