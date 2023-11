Particules de métal: attention au bœuf et au porc haché préparés dans ce IGA

Certains produits de viande hachée préparés dans le IGA Pointe-Claire font l’objet d’une mise en garde du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ils ne doivent pas être consommés.

Les produits de bœuf haché maigre, mi-maigre et extra-maigre ainsi que ceux de porc haché tout format acheté le 9 novembre entre midi et 15h et ayant comme date d’emballage le 9 novembre 2023 ne doivent pas être consommé en raison d’une possible présence de particules de métal.

Les personnes ayant en leur possession ces aliments sont avisées de ne pas les consommer et doivent les retourner à l’établissement où ils se les sont procurés.

«L’exploitant a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution», indique le ministère dans un communiqué

Aucune plainte liée à la consommation de ces aliments n’a pour l’instant été signalée.