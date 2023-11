Près de 500 clients d’Hydro attendent depuis plus de 2 ans pour être branchés

La liste de clients en attente de branchement n’a jamais été aussi grande à la société d’État, au moment où le nouveau PDG Michael Sabia admet que le service d’Hydro «n’est pas au rendez-vous» et qu’il compte dépenser des milliards de dollars pour corriger la situation.

«Nous comptons présentement 492 demandes de branchement ou d’alimentation de clients résidentiels créées depuis plus de 24 mois. Celles-ci touchent à la fois des résidences principales et secondaires», a répondu au Journal le responsable de l’accès à l’information chez Hydro-Québec, François Ramsay.

Ce dernier ajoute que si les demandes de tous les types de travaux explosent depuis deux ans, Hydro-Québec constate tout de même une réduction des délais dans plusieurs régions.

Inquiète pour l’hiver qui vient

Johanne Bossé et son conjoint craignent de rejoindre cette liste de clients qui doivent patienter plusieurs mois avant d’être branchés.

«Nous déménageons le 23 novembre dans notre nouvelle maison à Chertsey, dans Lanaudière, et nous n’aurons toujours pas d’électricité. J’ai signé une entente avec Hydro en février 2023. Mais depuis, le délai de communication est toujours trop long et trop d’intervenants sont impliqués», dit-elle.

Le plus fâchant, ajoute-t-elle, c’est que le couple a dû payer 41 000$ à Hydro en octobre pour les travaux de plantage de poteaux et lignes aériennes, mais rien n’a encore été fait.

«Et là, on va devoir louer un chalet à 1700$ par mois pour pouvoir vivre pendant un mois et même deux, si on est chanceux. On n’a plus de liquidités et les travaux de construction de notre maison sont sur pause», raconte la femme de 48 ans.

Délais «hors de contrôle»

Le Journal a illustré plusieurs cas de délais de branchement de citoyens ces derniers mois, dans plusieurs régions du Québec. Certains propriétaires attendaient depuis deux ans et demi. La plupart doivent débourser des milliers de dollars pour se chauffer à l’aide de génératrices, et certains ont subi des dommages à leur propriété pendant les temps froids d’hiver.

Dans sa réponse écrite, la société d’État souligne que «ces délais hors du contrôle d’Hydro-Québec peuvent être liés notamment à des modifications apportées au projet par le client, un délai d’obtention de servitude ou des demandes formulées en avance considérant la complexité des travaux nécessaires.» Pour 397 des 492 demandes qui datent de plus de deux ans, Hydro a été en attente d’un retour d’information ou de travaux imputables aux clients pour une période de plus d’un an, se défend-elle.

Afin d’accélérer le traitement des délais, Hydro a déjà commencé à ajuster ses pratiques, assure Cendrix Bouchard, porte-parole. « Nous priorisons les travaux avec le plus grand impact pour la clientèle, nous simplifions le processus de traitement des demandes et uniformisons les méthodes de travail. On travaille aussi à réduire le nombre d’intervenants avec qui nos clients et clientes doivent interagir », dit-il.

Hydro continue d’embaucher

À l’aide d’une autre demande d’accès à l’information, Le Journal a appris qu’Hydro-Québec a embauché 203 ingénieurs à temps plein en 2022, et 101 jusqu’ici en 2023 (au 30 juin). Le manque d’ingénieurs est souvent invoqué pour expliquer des délais de branchement.

Rappelons que l’année 2023 est parmi les pires des 15 dernières pour le nombre de pannes chez Hydro. Le nouveau patron Michael Sabia veut dépenser jusqu’à 50 G$ pour corriger la situation.

«Il y a trop de pannes, on ne communique pas assez avec nos clients et c’est trop compliqué d’interagir avec nous. Nous avons sous-investi dans la résilience de notre réseau et dans la qualité des services à nos clients. Il faut changer ça», avait-il dit le 2 novembre dernier lors du dévoilement du Plan d’action 2035 d’Hydro-Québec.