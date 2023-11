Apparence de conflit d’intérêts au cabinet du ministre Lacombe

Un contrat de plus de 100 000$ a été octroyé de gré à gré au conjoint de la directrice des communications du ministre responsable de l’Outaouais Mathieu Lacombe en lien avec le futur hôpital.

L’octroi du contrat par le CISSS de l’Outaouais (CISSSO) soulève des questions concernant un possible conflit d’intérêts.

Le mandat d’accompagnement vers la transformation numérique et la télémédecine d’une durée de six mois respecte le maximum autorisé sans appel d’offre.

Selon un expert, le gouvernement aurait dû prendre des dispositions afin de dissiper tout doute de favoritisme.

«La personne qui est choisie est très près du ministre et de gré à gré, alors qu’un des enjeux principaux du ministre c’est l’emplacement de l’hôpital et ça interpelle directement le CISSSO. Il y a une impression de manœuvre politique et on aurait pu être beaucoup plus prudent dans la manière de procéder», affirme Louis Aucoin, expert en communication.

TVA Nouvelles a contacté le CISSSO qui a répondu par courriel justifiant avoir conclu ce contrat de gré à gré en raison de la très bonne connaissance de l’organisation et des enjeux d’accès aux soins régionaux par la personne retenue et concernée.

Les personnes citées dans le contrat n’ont pas voulu réagir.