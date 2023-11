Climat de violence: «Ce dont on a besoin c’est de dialoguer», implore un imam

Un imam de Montréal lance un appel au calme à la suite des nombreux événements de nature haineuse qui sont survenus dans la métropole ces derniers jours.

• À lire aussi: Actes antisémites: «Ce n’est pas ça Montréal», s’exclame Valérie Plante

• À lire aussi: Montée des violences: «Vous serez et vous êtes en sécurité à Montréal»

• À lire aussi: Coups de feu contre deux écoles juives: «Une forme de terrorisme», dit Drainville

L’imam de la communauté musulmane Ahmadiyya de Montréal, Nabil Ahmad Mizra, estime que musulmans et juifs devraient se souvenir de leur histoire plutôt que de céder à leurs émotions.

«C’est malheureux de constater qu’il y a ces crimes haineux, dit-il en entrevue à LCN. J’espère que ces gestes vont s’arrêter. En tant qu’imam, le message que j’aimerais donner ici, aux jeunes surtout, c’est de relire leur histoire.»

«Les musulmans ou les Arabes sont restés en harmonie avec les juifs pendant plus de 1400 ans, ajoute-t-il. C’est une histoire qu’il faut répéter et recommémorer.»

L’imam s’adresse davantage aux jeunes, notamment en raison des événements survenus sur le campus de l’université Concordia, où est survenue une échauffourée entre des supporteurs d’Israël et de la Palestine.

«On a vu ce qu’il s’est passé à Concordia et c’était très malheureux, affirme M. Mizra. On oublie souvent que le prophète Mohammed a signé une charte avec les juifs. Dans cette charte, il stipulait "celui qui commet du mal à un juif me commet du mal à moi. Et celui qui commet du mal à un juif, je serai son ennemi le jour du jugement". C’est ce message qu’on doit donner.»

«Je pense qu’au lieu d’aller dans ces émotions, ce dont on a besoin, c’est de dialoguer, de discuter, continue-t-il. Nous devons arrêter ce crime contre l’humanité qui est en train de se dérouler devant nos yeux.»

Les universités pourraient faire partie de la solution.

«Les universités sont des endroits où on prime l’éducation, mentionne Nabil Ahmad Mizra. Peut-être que ce serait bien d’éduquer les gens, d’organiser certains séminaires ou des conférences pour un peu créer donner un endroit d’unité au sein de l’université.»

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, 73 crimes haineux ont été recensés par le SPVM contre la communauté juive et 25 contre la communauté musulmane.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus