Climat de violence: «Il est nécessaire de ne pas céder à la division», dit la commissaire à la lutte au racisme

La commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à la Ville de Montréal, Bochra Manaï, a commenté vendredi la montée des actes à caractère haineux des dernières semaines dans la métropole.

Dans une déclaration envoyée à TVA Nouvelles, elle déplore les événements survenus ces dernières semaines et lance un appel au calme.

«Les actes et comportements islamophobes et antisémites qui ont été posés ces dernières semaines à Montréal sont tous inacceptables et il faut vivement condamner la violence, indique Mme Manaï. C’est un appel au calme qui est lancé, un appel à la raison aussi.»

«Il est nécessaire de ne pas céder à la division, de prioriser le respect et de garder le focus sur nos priorités collectives, sur ce qui nous unit et nous définit comme Montréalaises et Montréalais», ajoute-t-elle.

Certains ont remis en question ces derniers jours l’absence de prise de parole en public de la commissaire à la lutte au racisme depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

Celle-ci indique que son rôle vise davantage «le changement interne» et ne comprend «pas [de] rôle de représentation publique».

«Je travaille avec l'ensemble de l'appareil municipal pour accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques, indique-t-elle. Cette mission, elle m’habite et j’y consacre tous mes efforts et mes énergies.»

Mme Manaï exprime aussi sa confiance envers les équipes du SPVM.

«Le Service de police de la Ville de Montréal est là pour rassurer les citoyens et citoyennes, pour enquêter sur les incidents et crimes haineux afin que toutes et tous se sentent en sécurité, peu importe leur religion ou leur croyance», mentionne-t-elle.

«De par mes fonctions, j’appuie le Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du SPVM et je suis la situation de très près», continue la commissaire.