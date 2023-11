D’autres hausses de prix en vue dans les cafés de Montréal

L’inflation et la hausse du coût de la vie n’ont pas épargné les cafés de Montréal alors que plusieurs d’entre eux devront procéder à une nouvelle hausse de prix dans les prochains mois pour survivre.

Plusieurs cafés ont déjà augmenté leurs prix de manière significative au cours des dernières années, notamment en raison du prix des aliments qui sont en hausse.

Le café Komma Rosta a augmenté le prix de ses cafés pour la première fois depuis son ouverture en 2019.

«Il y a eu une augmentation au niveau du transport, ça s'est ressenti sur tous les ingrédients, tout simplement, explique le copropriétaire, Dave Côté. On pense à notre prochaine augmentation justement, avec la nouvelle année qui arrive parce qu'on n'a pas le choix.»

TVA NOUVELLES

Du côté des cafés Saint-Henri, la hausse du salaire minimum a fait mal.

Le prix de son cappuccino a passé de 3,90$ à 4,50$ en deux ans.

«Le salaire minimum a augmenté de 1 dollar, explique son président Sébastien Gamache. Juste cette augmentation-là chez nous, ça représente plus de 80 000 dollars. Si l'on divise par rapport au nombre de cappuccinos, ça représente plus de 18 000 cappuccinos de plus que je dois vendre.»

TVA NOUVELLES

L’augmentation des loyers fait également mal au portefeuille des propriétaires de cafés.

«Quand on fait les renouvellements de baux, les valeurs [des immeubles] ont augmenté, donc on revient avec des baux qui sont de plus en plus élevés [pour le même nombre de clients].»

Cette situation difficile pour les commerçants risque de se poursuivre dans la prochaine année.

«Les prochains mois vont être difficiles pour le secteur, affirme le porte-parole de l’Association des restaurateurs du Québec, Martin Vézina. Ça ne va pas se traduire par des fermetures, mais c'est sûr qu'il va y avoir une baisse d'achalandage et des baisses de revenus.»

Montréal se classe tout de même parmi les grandes villes canadiennes avec la moyenne de prix la plus basse pour un cappuccino.

La métropole se situe en 13e position avec une moyenne de 4,93$.

La Ville de Québec se place quant à elle au 6e rang des villes où ce breuvage coûte le plus cher avec une moyenne de 5,42$.