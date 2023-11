Des dizaines de milliers de barres KitKat volées disparaissent dans la nature

C’est plus facile qu’on pense perdre la trace de 55 000 barres de chocolat importées du Japon. Alors que des milliers de camions de marchandise font le va-et-vient chaque jour partout en Amérique du Nord, ce n’est pas trop compliqué pour des voleurs de s’en prendre à des cargaisons de nourriture et de breuvage.

En faisant venir deux conteneurs pleins à craquer de KitKat aux saveurs inusitées directement du Japon, le propriétaire de la compagnie Bokksu, un service d’abonnement de boîtes de collations asiatiques pour le marché américain, pensait écouler ses stocks facilement.

Il faut savoir que les KitKat japonaises, dont les saveurs changent selon les régions et les saisons, sont très en demande en Amérique du Nord. Si les 55 000 barres de chocolat d’une valeur de 110 000 $ US ont traversé sans problème l’océan jusqu’en Californie, elles ont disparu avant de se rendre dans les entrepôts de la compagnie.

La marchandise n’a pas été volée en pleine nuit ni arrachée au transporteur sous les menaces. Elle a plutôt été embarquée par quelqu’un se faisant passer pour un vrai camionneur.

Alerté par le fait que les barres KitKat ne se soient pas rendues à destination dans les délais, le courtier de fret responsable de la cargaison s’est adressé à HCH Trucking, la compagnie qui lui avait envoyé un camionneur. Seulement, personne chez HCH Trucking n’avait entendu parler de ce chauffeur ou même de ladite cargaison de KitKat.

Même après avoir réussi à retrouver la moitié des KitKat, qui n’avaient pas quitté la Californie, le courtier de fret a de nouveau été victime d’une fraude identique. Bokksu a décidé de lâcher l’affaire et signaler réclamer son lot volé à l’assurance.

Les «vols stratégiques» de marchandise en hausse

Alors que 77,7 % des marchandises sont transportées chaque jour par camion au Canada, il est facile de profiter du branle-bas de combat pour subtiliser des marchandises. Et c’est de plus en plus fréquent.

Ce genre de machination où les voleurs se font passer pour des acteurs de bonne foi de la chaîne d’approvisionnement pour s’emparer de marchandise est ce qu’on appelle un «vol stratégique».

Différent du vol classique, qui ne demande que de physiquement s’emparer de la marchandise sans se faire prendre, le vol stratégique implique des stratégies comme la fraude, le vol d’identité et les faux ramassages.

Les voleurs ne sont pas payés pour la marchandise qu’ils ne livreront jamais, mais ce n’est pas le but de l’arnaque. C’est la marchandise en tant que telle qui a de la valeur, surtout pour des items faciles à revendre.

Selon CargoNet, une compagnie spécialisée en sécurité du transport de la marchandise, les vols de marchandise ont augmenté de 59 % dans le dernier trimestre en Amérique du Nord. Une majorité de ces pertes sont attribuables au vol stratégique, dont le nombre a augmenté de 430% en un an seulement.

Ces chiffres pourraient d’ailleurs n’être que la pointe de l’iceberg, notamment parce que certaines compagnies flouées ne dénoncent pas ces vols.

On estime que l’équivalent de 321 millions de dollars canadiens en marchandise a été volé en 2022 au Canada et aux États-Unis. Selon CargoNet, les appareils ménagers étaient le type d’item le plus ciblé par les voleurs, suivi par les appareils électroniques, puis la nourriture et les breuvages.

Pourquoi voler des KitKat ?

En 2023, on a observé une nette hausse des vols de cargaison d’aliments, qui sont des items de choix pour les voleurs. La nourriture et les boissons ils revendent facilement et de manière intraçable.

Les aliments considérés comme exotiques ou luxueux, comme des barres KitKat importées du Japon, se vendent à forts prix. Ils sont toutefois moins surveillés lors de leurs livraisons que d’autres objets plus chers.

Une fois sortis de leurs emballages, ces produits n’ont pas de numéro de série ou de code-barre, contrairement aux appareils électroniques, et disparaissent après avoir été consommés.

De plus, même quand l’économie ralentit, comme c’est le cas en ce moment, la demande pour les aliments demeure stable.

Par ailleurs, les aliments volés risquent fort d’avoir été transportés et entreposés dans des conditions inadéquates et ne peuvent pas être consommés en toute sécurité, en plus de causer des pertes monétaires à l’industrie.

Avec les informations du New York Times

