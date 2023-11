Disparition de Jessy Duchesneau: un cellulaire retrouvé dans un souterrain

Un téléphone cellulaire qui appartiendrait selon toute vraisemblance à Jessy Duchesneau, le jeune homme de 19 ans disparu à Québec depuis samedi, a été retrouvé à proximité de la rue du Pont.

• À lire aussi: Recherches de Jessy Duchesneau suspendues: la famille «complètement détruite»

• À lire aussi: Disparition de Jessy Duchesneau: les recherches déplacées en raison d’une nouvelle vidéo

«Il s’agirait possiblement du cellulaire de M. Duchesneau, mais on doit encore l’expertiser au niveau du Module des crimes technologiques», indique Pierre-Olivier Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L’appareil a été retrouvé jeudi par un ami du jeune homme dans un stationnement souterrain situé à proximité de la rue du Pont et de la rue du Prince-Édouard. L'individu en question aurait été en mesure d'identifier le téléphone de son camarade.

Vincent Desbiens

Des images de caméra obtenues par les autorités le montraient d’ailleurs entrer dans cet endroit le matin de sa disparition.

«Il s’est assoupi pour se reposer pendant un moment et il ressort de là vers 4h40 en se dirigeant vers l’est. On le voit repartir vers une piste cyclable le long de la rivière Saint-Charles», avait confié au Journal sa cousine, Ariane Duchesneau, jeudi.

Écoutez l'entrevue avec Élie Duchesneau à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Un besoin de réponse

Au courant des avancés dans ce dossier, la famille de Jessy Duchesneau garde espoir de le retrouver. La nouvelle de cette découverte permettra certainement de jeter un nouvel éclairage sur l’enquête, croit-on.

« On a enfin un premier élément tangible qui nous rattache à lui. On ne sait pas où ça peut nous mener, mais au moins, on a de quoi avancer », souligne sa cousine, qui se fait la porte-parole de la famille.

Fournie par Arianne Duchesneau

Seul dehors au début de l’hiver depuis près d’une semaine, dans une ville qui lui est inconnue et sans son téléphone... Les chances de survie du jeune homme demeurent minces, estiment toutefois ses proches, se voulant réalistes.

« Les mots sont faibles pour exprimer la douleur que ressentent ses parents. Tout ce qu’on veut, c’est de ne pas rester sans réponse. On veut comprendre ce qu’il s’est passé et cheminer à travers tout ça », explique Mme Duchesneau.

La SQ en renfort

Bien que les recherches sur le terrain du SPVQ aient pris fin jeudi, le corps de police souligne que l’enquête se poursuit dans ce dossier.

« L’hélicoptère de la Sûreté du Québec survole les plans d’eau de la région et l’équipe de la Sureté maritime de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) couvre les berges du fleuve à la recherche d’indices », indiquait William Robitaille, aussi porte-parole du SPVQ, vendredi après-midi.

Dans les prochains jours, l'équipe nautique du SPVQ ratissera également la rivière Saint-Charles, tandis que la GRC et la Garde côtière canadienne navigueront sur le fleuve. Des drones seront également mis à contribution pour couvre la zone depuis les airs.

Kathryne Lamontagne

Jessy Duchesneau, originaire de Paspébiac, est porté disparu depuis tôt samedi matin, après avoir passé la soirée au bar Midnight Blue, avec des camarades de classe.

Le comportement étrange du jeune homme de 19 ans à sa sortie des bars laisse croire à ses proches et aux personnes qui l’ont côtoyé durant la soirée qu’il pourrait avoir été drogué à son insu.



Fil des événements du 4 novembre

Vers 1h30: Jessy Duchesneau est invité à sortir à l’extérieur du Midnight Blue pour «mieux feeler».

Vers 2h: Il quitte les lieux, vraisemblablement seul.

Vers 2h15: Il est aperçu devant le District Saint-Joseph.

Vers 3h: Des images le montrent se déplaçant à l’angle des rues Caron et Dorchester.

Vers 3h20: Les caméras du Flexigym Québec le montrent, joggant à proximité de la rue du Pont et de la rue du Prince-Édouard.

Vers 4h40: D’autres vidéos de surveillances montrent le jeune homme sortir d’un stationnement souterrain près de la rue du Pont.

Sources: SPVQ, Bar Midnight Blue et famille de Jessy Duchesneau