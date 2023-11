«C’est comme si on a tous arrêté de vivre avec sa mort»: 5 ans réclamés pour un chauffard qui a tué une ado de 15 ans lors d’une course de rue

Un Montréalais qui a tué une ado de 15 ans en coursant en fou sur l’autoroute 40 alors qu’il était sous l’influence de l’alcool en 2021 devrait écoper de cinq ans de prison, selon la Couronne.

«C’est ce comportement de grossière irresponsabilité à l’égard de la vie d’autrui qu’il faut dénoncer», a affirmé la procureure de la Couronne Me Sylvie Dulude lors des représentations sur sentence de Francis Lawrence vendredi matin au palais de justice de Montréal

En janvier dernier, l’homme de 29 ans avait plaidé coupable d’une accusation réduite d’avoir causé la mort de la jeune Veronica Gashi, 15 ans.

« Notre vie s’est retournée en une fraction de seconde en un cauchemar », a indiqué sa sœur dans une lettre lue au tribunal.

« Elle a perdu la vie, mais c’est comme si on a tous arrêté de vivre avec sa mort », a poursuivi une amie de la victime

Le 20 mars 2021, Francis Lawrence s’était d’abord rendu au Carrefour Laval, mais l’arrivée des policiers avait fait déguerpir les membres de son groupe. Ils s’étaient donc donné rendez-vous dans un autre centre d’achats, cette fois-ci à Pointe-Claire, où Lawrence a consommé alcool et cannabis.

Les participants du rassemblement ont de nouveau été surpris par les agents. Un groupe de chauffards, dont Lawrence, s’est alors engagé sur l’autoroute 40, coursant entre les automobilistes.

Vers 18h30, des témoins ont aperçu le groupe rouler à des vitesses oscillant entre 160 km/h et 200 km/h, selon l’exposé conjoint des faits.

«La conduite d’un moyen de transport est un privilège [...] L’insouciance dont a fait preuve l’accusé doit être dénoncée vigoureusement», a indiqué Me Dulude.

Plusieurs collisions

Une première collision est alors survenue. Voyant cela, un chauffeur qui se trouvait à l’un des rassemblements s’est arrêté pour offrir son assistance. Il est alors sorti de son véhicule tandis que l’adolescente qui l’accompagnait est restée sur le siège passager.

C’est là qu’une deuxième collision est survenue, impliquant cette fois Lawrence, et lors de laquelle l’un des véhicules a été projeté vers l’avant, heurtant de plein fouet celui où attendait l’adolescente. Cette dernière n’a eu aucune chance.

Deux passagères du véhicule de Lawrence ont également été blessées dans la collision.

«J’ai peur chaque fois que je monte dans une voiture et je me méfie de chaque personne qui est au volant. Le bruit d’un moteur qui accélère me stresse, même si je suis à l’extérieur», a témoigné l’une d’elles.

Des analyses sanguines ont révélé que Lawrence présentait une alcoolémie proche du double de la limite permise.

«Il évoque ne plus avoir de souvenirs du délit. [...] Il affirme n’avoir jamais participé à ce genre d’événement, ni participé à des courses de voitures, ni conduit avec les facultés affaiblies», a-t-on indiqué dans le rapport présentenciel.

Une affirmation qui laisse «perplexe» le juge Jean-Jacques Gagné.

L’avocat de Francis Lawrence, Me Mustapha Mahmoud, a précisé que son client avait des habitudes toxicomaniaques bien ancrées depuis un jeune âge.

« Il a besoin d’encadrement », a indiqué Me Mahmoud, demandant une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour assortie d’une probation de trois ans.

Francis Lawrence n’a pas témoigné lors des représentations sur sentence. Il lira toutefois une lettre d’excuses avant que le juge rende sa sentence à une date ultérieure.