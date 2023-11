Elle a piqué une crise: «Tu ne peux pas changer la couche de ton bébé sur le comptoir du café»

Une jeune femme adepte d’un café local a eu toute une surprise lorsqu’une mère a décidé de changer la couche de son bébé juste à côté d’elle.

Le café compte cinq tables et un comptoir avec trois tabourets à l’avant, ainsi que deux tables et un second comptoir à l’arrière, rapporte le New York Post.

Lorsque Meg est arrivée dans le café, le premier comptoir était entièrement utilisé par une cliente. Elle est donc allée s’asseoir au second comptoir.

«J'ai compris ce qu'elle voulait faire»

Peu de temps après avoir reçu son repas, une femme qui s'était installée à une table à l'avant s'est approchée du comptoir à l'arrière, portant son bébé et un grand sac en tissu.

«Elle a posé le sac sur le comptoir juste à côté de moi, puis a étalé une sorte de tapis. J'ai compris ce qu'elle avait l'intention de faire», a relaté Meg sur un forum.

«Si vous avez besoin de changer le bébé, il y a des toilettes juste derrière vous», lui a-t-elle alors dit très «poliment».

La mère lui a alors répondu qu’il n’y avait pas de table à langer dans les toilettes et qu’elle serait ainsi obligée de mettre le tapis au sol, ce qui le salirait.

«S'il vous plaît, ne changez pas la couche de votre bébé sur le comptoir où je mange», a réitéré Meg.

La mère s'est alors emportée: «C'est un bébé. Vous voulez qu'il reste dans une couche mouillée parce que vous n'aimez pas l'endroit où je le change?»

Meg a continué de défendre sa vision des choses: «Je n'ai pas envie de regarder ou de sentir ça pendant que je mange. Vous avez une table à l'avant, changez-le là si vous ne voulez pas aller aux toilettes pour le faire».

La mère s'est alors énervée davantage, disant que tout le monde pouvait voir l'intérieur du restaurant depuis la rue et qu’elle ne pouvait pas faire ça à son bébé.

Meg s’est alors adressée au restaurateur, qui a fini par dire à la mère qu’elle ne pouvait pas changer la couche de son enfant sur le comptoir.

La mère est partie en claquant la porte et a menacé de laisser une mauvaise critique en ligne.