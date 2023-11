EN IMAGES | Reprise des prisons aux gangs au Venezuela: un «show» politique?

«On en a fini avec les mafias des prisons»: triomphateur, le ministre de l'Intérieur et de la Justice du Venezuela, Remigio Ceballos, se félicite de la réussite du plan de lutte contre les «mafias carcérales» lancé en septembre, avec la reprise manu militari des sept prisons aux mains de gangs.

Mais des experts dénoncent un «show» sans stratégie du pouvoir et assurent que les reprises --la dernière vendredi-- ont été négociées avec les gangs.

Tocoron (centre nord), la plus célèbre, a été la première des sept à être reprise en septembre. Plus de 10 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'investir. C'était la base d'où opérait le Tren de Aragua, une des plus grandes organisations criminelles du Venezuela qui a étendu ses tentacules sur plusieurs pays d'Amérique latine, notamment Colombie, Chili, Pérou.

Elle est symbolique du fonctionnement des prisons en «autogestion».

Le gang rançonnait les détenus, forcés de payer la «causa» (de près de 5 euros au double par mois). De quoi étendre son empire en finançant ses activités, drogue, contrebande et achat d'armes. Le système offrait aussi «une main-d'œuvre facile à recruter», souligne Ronna Risquez, auteure du livre-enquête «Le Train de Aragua, la bande qui a révolutionné le crime organisé en Amérique latine».

En quelques années, le «Tren», apparu en 2014, a pris le contrôle total de la prison, construisant piscine, boîte de nuit, bars, restaurants et même un zoo.

Dans les autres prisons sous la coupe des gangs, drogues, armes, studio d'enregistrement et autres piscines ont été découverts, ainsi que des centres d'appels pour organiser l'extorsion à l'extérieur (menaces de mort puis paiement de rançons).

Les prisons étaient dirigées par un «pran», acronyme pour «prisonnier assassin avéré». L'administration a longtemps laissé faire, faute de moyens, mais aussi de volonté politique contre le crime et la corruption, assurent les experts.

Pour Humberto Prado, de l'Observatoire vénézuélien des prisons (OVP), les opérations médiatiques officielles cherchent à «détourner l'attention». Il souligne que la reprise de Tocoron a coïncidé avec la publication d'un nouveau rapport des Nations Unies sur la violation des droits humains par le Venezuela.

Il estime que le pouvoir fait un «show» sans stratégie, regrettant que les prisons ont été reprises après négociations avec les gangs. Tous les chefs se sont d'ailleurs échappés, prévenus des opérations à l'avance. «C'est bien de mettre fin à +la mafia des prisons+» mais «où sont les +pranes+ arrêtés?», interroge-t-il.

Ronna Risquez, elle, discerne des raisons «politiques», à l'approche de la présidentielle de 2024 et alors que le président Nicolas Maduro veut sortir le Venezuela de son isolement. Outre «le thème sécuritaire dans la campagne électorale», M. Maduro cherche «possiblement reconnaissance et légitimité» auprès d'autres alliés régionaux possibles, notamment Colombie et Brésil passés à gauche.

Ce qui se passait dans les prisons «avait des conséquences dans des pays comme le Pérou, la Colombie ou le Chili où sévissent le Tren de Aragua et d'autres groupes», souligne-t-elle.

Le «succès total» dont se félicite Nicolas Maduro risque aussi d'accroître la surpopulation du système carcéral, avec officiellement 54.000 détenus dans 80 prisons au Venezuela, dont 9.000 étaient incarcérés dans les établissements repris et fermés dans l'immédiat.

La surpopulation carcérale est de 164%», elle va «exploser», s'inquiète Humberto Prado, précisant que «70% des détenus sont en attente de jugement».

Les prisons surpeuplées vénézuéliennes pourraient redevenir le théâtre d'homicides et mutineries s'enchainant dans un bain de sang, comme à la fin du XXe siècle.

«La prise des prisons ne signifie pas la fin des gangs, une organisation se sont des personnes et ces personnes ne sont pas arrêtées», analyse Ronna Risquez.

Elle souligne toutefois que l'État a porté des «coups significatifs» aux gangs en les privant de leur base opérationnelle, de main-d'œuvre, des revenus extorqués aux détenus - à titre d'exemple, 3,27 millions d'euros par an à Torocon - et aussi d'une «aura et symbole» de pouvoir.