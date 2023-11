Éoliennes en Mauricie: des citoyens ont encore beaucoup de questions

L'annonce du projet d'hydrogène vert Projet Mauricie, qui inclut un parc éolien, fait assurément des heureux. Selon un sondage IPSOS commandé par l'Institut économique de Montréal, huit québécois sur dix seraient favorables aux développements éoliens.

Mais est-ce l'avis des citoyens qui sont concernés?

Les avis sont partagés. Beaucoup de questions se posent encore, mais à première vue, ça semble être une bonne décision selon la majorité. Quelques-uns sont toutefois retissant à l’idée d'avoir une telle infrastructure dans leur cours.

Douze municipalités ont été identifiées pour potentiellement accueillir des éoliennes ou infrastructures. Voici lesquelles :

Municipalité régionale de comté de Mékinac:

Saint-Tite

Saint-Séverin

Saint-Adelphe

Sainte-Thècle

Hérouxville

Municipalité régionale de comté des Chenaux:

Saint-Stanislas

Saint-Narcisse

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Saint-Maurice

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Prosper-de-Champlain

Municipalité régionale de comté de Portneuf

Saint-Ubalde

Leur sélection définitive dépendra de plusieurs facteurs comme les études géotechniques, l'évolution des demandes de permis et surtout, l'acceptabilité sociale. Les promoteurs assurent que tout le monde aura son mot à dire.

Dans les prochains mois, les conseils municipaux devront s'activer et se prononcer sur une panoplie d'aspects.

«Il y a des changements réglementaires à faire, on aura besoin de faire l'émission de permis de construction, donc ça devra être conforme à la réglementation municipale. On va s'assurer qu'effectivement, ça va répondre aux besoins», a donné en exemple le maire de Saint-Narcisse et préfet de la MRC des Chenaux, Guy Veillette.

Le préfet de la MRC de Mékinac se garde une certaine réserve devant cette annonce.

«C'est assez exceptionnel d'avoir un projet de cet ampleur-là en Mauricie, alors c'est sûr que ça demande une réflexion. Ça demande à ce qu'on soit informés et que tout soit fait de manière transparente», a avoué Bernard Thompson qui est aussi maire d'Hérouxville.

L'union des producteurs agricoles aussi demeure sur ses gardes et présentera ses préoccupations au promoteur du projet.

«C'est de nous enlever du terrain, mais on n'a pas la possibilité justement d'aller rechercher ce terrain-là qu'on perd. Chaque éolienne, c'est une perte dans notre garde-manger», a indiqué le président de l'Union des producteurs agricoles en Mauricie, Martin Marcouiller.

Des séances d'informations sont prévues le 21 novembre à Shawinigan, le 27 à Saint-Adelphe et le 28 à Saint-Narcisse. Les résidents de l'ensemble des municipalités visées sont invités à poser leurs questions.