Grammy 2024: 7 nominations québécoises grâce à Allison Russell et Yannick Nézet-Séguin et Rufus Wainwright

Grâce à Allison Russell, Yannick Nézet-Séguin et Rufus Wainwright, le Québec sera de nouveau bien représenté à la prochaine soirée des Grammy.

À elle seule, la Montréalaise Allison Russell a décroché quatre nominations dans la foulée de la parution de son second album, The Returner, l’été dernier. Elle est en lice dans les catégories Meilleur album americana, Meilleure performance americana (The Returner), Meilleure performance roots americana (Eve Was Black) et Meilleure chanson americana roots (The Returner).

Elle en avait déjà obtenu trois en 2022 et une, l’an dernier, sans remporter de Grammy toutefois.

« Pourquoi les bonnes choses me font-elles pleurer ? », a écrit Russell dans une publication sur les réseaux sociaux où elle se dit fière et remercie son entourage.

Nézet-Séguin y sera

Lauréat d’un Grammy en 2022 et deux en 2023, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin pourrait de son côté en ajouter deux autres à sa récolte s’il remporte les catégories Meilleur enregistrement d’opéra (avec The Metropolitan Opera Orchestra) et Meilleure performance orchestrale (avec The Philadelphia Orchestra). Il rejoindrait ainsi Céline Dion avec 5 Grammy en carrière.

Contrairement aux années précédentes, Yannick Nézet-Séguin sera à Los Angeles pour la cérémonie et pourra recevoir ses trophées en mains propres s'il gagne. Le concert de l'Orchestre Métropolitain De l'abîme aux étoiles, prévu le 3 février, soit la veille de la remise des Grammy, a été devancé à 14h afin de lui permettre de prendre l'avion pour la Californie.

Le dernier-né de Rufus Wainwright, Folkocracy, est pour sa part finaliste pour le Grammy du Meilleur album folk, complétant ainsi le tableau des citations du Québec.

SZA domine

C'est la chanteuse R&B et soul SZA qui arrive en tête des nomimnations avec neuf dans une grille dominée par les artistes féminines.

Avec son succès Kill Bill, inspiré des films éponymes de Quentin Tarantino, et son deuxième album SOS, l'artiste de 34 ans pourra tenter de décrocher certaines catégories reines comme la chanson et l'enregistrement de l'année, ainsi que le meilleur album.

La concurrence proviendra essentiellement du rouleau compresseur pop venu de la country Taylor Swift (6 catégories), l'ancienne égérie Disney Olivia Rodrigo, qui a signé un album, Guts, très salué par la critique (6 catégories), ou encore Billie Eilish (6), la rockeuse Phoebe Bridgers (7) et l'étoile montante de la R&B, Victoria Monét (7).

La cérémonie des prix Grammy 2024 se tiendra le 4 février 2024, à Los Angeles.

Avec les informations d'AFP