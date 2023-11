Impacts de la grève de la FIQ: plusieurs rendez-vous reportés dans les cliniques de vaccination

De nombreux services non essentiels ont été impactés par la grève des infirmiers et infirmières de la FIQ qui s’est déroulée mercredi et jeudi.

Certains citoyens se sont déplacés jeudi vers un centre de vaccination à Longueuil dans l’optique de recevoir un vaccin contre la COVID-19 ou la grippe, pour finalement y constater la fermeture.

Pourtant, le CIUSS de la Montérégie confirme que les citoyens ont été informés que le service non essentiel allait fermer ses portes, lors de la grève. Cependant, près de 1000 rendez-vous et opérations considérés non urgents ont été reportés selon les données du ministre Dubé, une situation déplorée par plusieurs.

«J’ai vu près de 100 personnes se faire revirer de bord avec rendez-vous... J’ai vu les infirmières à l’arrière qui jasaient, ils ne sont pas tous dehors à faire du piquetage!», exprime une citoyenne, Marie-Josée Gagné.

Pour le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul G. Brunet, la santé des patients devrait passer bien avant la fermeture des centres de vaccination lors de la grève.

«Ne jamais oublier le patient qui est au centre de ça. Je peux comprendre les travailleurs et travailleuses de la santé qui ont besoin de respect. On va les appuyer, mais jusqu’à un certain point. Cette ligne rouge là, c’est là où les patients sont atteints dans leurs droits aux soins, surtout pour celles et ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin d’être opérés», commente-t-il.

Deux autres journées de grève sont prévues par la FIQ le 23 et 24 novembre.