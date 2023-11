Guerre Israël-Hamas: l’université américaine de Columbia suspend deux associations étudiantes

L’université américaine de Columbia a annoncé vendredi la suspension de deux associations étudiantes ayant organisé des manifestations appelant à un cessez-le-feu dans le conflit Israël-Hamas, les accusant d’avoir «violé à plusieurs reprises» les règles de l’université.

Les Étudiants pour la justice en Palestine et la Voix juive pour la Paix seront suspendus tout le semestre d’automne, a annoncé Gerald Rosberg, vice-président de l’université.

«Cette décision a été prise après que les deux associations ont violé à plusieurs reprises les règles de l’université sur la tenue d’événements sur le campus, ce qui a abouti à un événement non autorisé jeudi après-midi qui s’est déroulé malgré les avertissements et a donné lieu à des discours menaçants et des intimidations», a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Rosberg a précisé que les suspensions ne seraient levées que si les deux associations se montraient prêtes à respecter les règles de l’université.

«Cela garantit à la fois la sécurité de notre communauté et la continuité des principales activités de l’université», a ajouté M. Rosberg.

Des centaines d’étudiants de Columbia ont quitté les cours jeudi, ont rapporté des médias américains, pour assister à une manifestation organisée par les deux associations étudiantes en question.

À cette occasion, celles-ci ont appelé le gouvernement américain à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza, où les bombardements israéliens ont fait plus de 11 000 morts, essentiellement des civils, dont plus de 4500 enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Des bombardements en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre en territoire israélien, dans laquelle 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées, selon un nouveau bilan officiel israélien revu à la baisse vendredi.

Certains médias américains ont rapporté que les étudiants présents à la manifestation de jeudi ont appelé l’université à qualifier l’attaque israélienne contre Gaza de «génocide» et à ne plus travailler avec des institutions israéliennes.