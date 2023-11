Jeunesse en faillite: les créanciers ont une responsabilité, rappelle un syndic en insolvabilité

Les faillites explosent chez les Québécois âgés entre 18 et 34 ans, qui représentent désormais près du tiers des dossiers en insolvabilité, révèlent des données obtenues par notre Bureau d’enquête.

• À lire aussi: Les faillites explosent chez les 18-34 ans: de plus en plus de jeunes incapables de rembourser leurs dettes

• À lire aussi: En faillite à 22 ans: ruinée à la suite d’une relation amoureuse, elle doit retourner vivre chez sa grand-mère

Selon le président de Jean Fortin et Associés, Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, une nuance de poids doit toutefois être apportée.

«Quand on creuse un peu plus dans les statistiques, ce dont on se rend compte, c’est que dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans, c’est plutôt 3 ou 4 % du volume total des dossiers. Donc la situation concerne plutôt les jeunes âgés de 28 à 34 ans», détaille-t-il en entrevue au TVA Nouvelles.

«Quand on y pense... à 30 ans, on fonde bien souvent sa famille vers cet âge-là, on va vouloir s’acheter une première maison, donc on débute notre vie économique», pointe-t-il encore.

M. Fortin fait valoir qu’il y a un travail d’éducation nécessaire qui doit être fait, non seulement auprès des citoyens qui contractent des prêts qu’ils ne peuvent assumer, mais aussi auprès des prêteurs et des créanciers, qui accordent parfois, exemplifie-t-il, une «quatrième carte de crédit».

«Il faut s’assurer qu’on ne place pas des gens dans une situation qu’on sait qui va éventuellement générer des problèmes», argue-t-il.

Des cours afin d’apprendre le crédit aux jeunes pourraient être une solution afin d’endiguer l’explosion des faillites.

«Tout passe par l’éducation selon moi. La prévention est toujours le meilleur des remèdes», conclut M. Fortin.

Pour tous les détails, écoutez l’entrevue complète de Pierre Fortin dans la vidéo au début de l’article.