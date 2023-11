La bataille d’Avdiïvka deviendra-t-elle un Bakhmout 2.0?

L’offensive russe sur la ville d’Avdiïvka dans l’est de l’Ukraine perdure maintenant depuis un mois et déjà les souvenirs de la bataille de Bakhmout durement gagné par la Russie refont surface.

• À lire aussi: Ukraine: les prisonniers engagés par l'armée russe «expient leur crime par le sang»

• À lire aussi: «Mon enfance est perdue!»: À Kherson, une jeunesse volée en quête d'évasion

• À lire aussi: Le fleuve Dniepr, obstacle naturel à la contre-offensive ukrainienne

L’armée russe «a perdu plus de 200 blindés» dans sa tentative d’encerclement lancée le 10 octobre sur cette ville de l’oblast de Donetsk, affirme l’analyste français Xavier Tytelman. Les pertes pourraient être encore plus importantes puisque ce sont seulement les chiffres des renseignements de source ouverte qui sont comptabilisés puis analysés par l’expert et ses partenaires.

⚡️🇺🇦Ukrainian military personnel from the 110th separate mechanized brigade attack 🇷🇺Russian military personnel in the Avdiivka area with cluster munitions and dropping ammunition from a drone. pic.twitter.com/buTgbtf30N — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) November 1, 2023

«Enchaînant les offensives ratées, la Russie a perdu une importante quantité de matériels et de soldats au cours des dernières semaines», écrit le consultant en aéronautique et en défense sur les lignes du magazine «Air et Cosmos».

Selon les chiffres du Kyiv Independant, les pertes dans les rangs russes pourraient s’apparenter à 7000 soldats blessés ou tués.

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸Selon des sources ukrainiennes, la Russie accumulerait des réserves pour poursuivre l'offensive sur Avdiivka, qui est désormais encerclée sur trois côtés (Sud, Nord, Est). La 110e brigade mécanisée affirme que la Russie a déployé jusqu'a 40 000… pic.twitter.com/nVwY0X6z24 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 10, 2023

Cette offensive est la plus importante de l’armée russe depuis celle lancée sur Bakhmout en février 2023, qui, doit-on le rappeler, a été jusqu’à présent la bataille la plus longue et la plus meurtrière du conflit.

Encore une fois, cette opération qui prend place sur les flancs d’Avdiïvka – cette ville fortifiée depuis le déclenchement de la guerre du Donbass en 2014 – «tourne à la débâcle», constate l’analyste qui soutient que les gains territoriaux sont «relativement faibles» considérant le matériel militaire détruit et les pertes en vies humaines.

Bataille d'Avdiivka, la Russie a perdu plus de 200 blindés pour des gains infimes... Deux issues :

- soit on s'oriente un nouveau Bakhmut (victoire à la Pyrrhus),

- soit la Russie renoncera comme à Vuhledar.#Ukrainehttps://t.co/N24G0xuNFL — Xavier Tytelman (@PeurAvion) November 10, 2023

Le spécialiste des tactiques militaires y voit deux issues: soit l’armée russe poursuit son offensive et se contente – dans une optique où elle gagne la bataille – d’une victoire à la Pyrrhus avec des chiffres accablants comme à Bakhmout, où les pertes auraient d'ailleurs été au-dessus de 40 000; soit elle met fin à son offensive comme elle l’a fait à Vouhledar en février 2023.

Deux civils morts





Alors que les projecteurs étaient tournés vers la bande de Gaza, l’armée russe a pris l’initiative dans les combats en Ukraine. Sa mission consiste à encercler Avdiïvka et à s'emparer d'une usine stratégique sur son territoire, a annoncé vendredi un porte-parole de l'armée ukrainienne, ajoutant que deux civils avaient été tués la veille.

«Non seulement ils se battent pour l'usine, ils ne renoncent pas à encercler Avdiïvka», a déclaré Oleksandre Chtoupoune, cité sur le front depuis 2014, à la télévision ukrainienne.

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Un Léopard 2A6 des forces ukrainiennes a été détruit par les forces russes dans le secteur d'Avdiivka. pic.twitter.com/vmhp624RXq — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 2, 2023

«La cokerie est importante pour» les soldats russes, a-t-il ajouté, précisant qu'elle restait pour l'heure sous contrôle ukrainien.

Mais les attaques continuent, et «deux civils, un homme et une femme, sont morts hier soir à cause d'une frappe sur un immeuble résidentiel», a-t-il dit.

"Une autre vidéo d'Avdiivka publiée par la brigade présidentielle"https://t.co/299fpZ8k1f pic.twitter.com/olKDDyn8GP — D Mionnet (@geopolitis) November 4, 2023

Les autorités ukrainiennes avaient dit mardi s'attendre à un troisième assaut russe sur Avdiïvka depuis le 10 octobre. Selon Kiev, la Russie subit de très lourdes pertes, mais ne renonce pas pour autant.

Depuis neuf ans, les forces ukrainiennes y sont retranchées derrière de solides fortifications. Elles ont dû céder un peu de terrain depuis un mois, mais les défenses semblent tenir jusqu'ici.

Renforts vers Avdiivka ? pic.twitter.com/0fU4CWrVgu — D Mionnet (@geopolitis) November 4, 2023

Dans la région de Kherson où les combats font également rage, un homme a été tué par un tir d'artillerie russe à Kindiïka, a déclaré le gouverneur Oleksandre Prokoudine.

Une autre attaque a fait un mort et cinq blessés à Novoraïssk, un village de la même zone, a-t-il ajouté plus tard.

***Avec la collaboration de l’AFP***