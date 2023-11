La CAQ a déjà des études qui disent que le tramway est le meilleur mode... dont une récente d’un administrateur de la Caisse de dépôt (!)

Une étude commandée par le gouvernement Legault en 2020 concluait déjà que le tramway était le meilleur choix pour Québec. Elle a été réalisée par Jean-Marc Charoud, qui est maintenant administrateur à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Infra, à qui la CAQ demande de se prononcer sur la même question.

Le mandat a été octroyé en août 2020 à la demande du gouvernement Legault, qui voulait «recueillir un avis externe et indépendant sur les modifications apportées au projet par la Ville de Québec et identifier des pistes d’amélioration», avait expliqué un porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ). Il devait notamment se pencher sur le choix du mode.

Rapport de 2020

C’est l’expert français Jean-Marc Charoud et sa firme, Char-Ad, qui ont obtenu le mandat de 72 822,73$. En novembre 2020, il avait rendu son rapport.

Aujourd’hui, en tant qu'expert dans le développement de grands projets de transport, Jean-Marc Charoud est devenu administrateur à la CDPQ Infra, la branche de la Caisse qui s’occupe du développement et de l’exploitation de projets d’infrastructures. C’est elle qui est responsable du Réseau express métropolitain (REM), à Montréal. C’est aussi à elle que le gouvernement de François Legault a confié la mission d’étudier dans les six prochains mois la meilleure solution en transport structurant pour Québec et la région.

La solution «la plus adaptée»

Or, dans son rapport de 2020, M. Charoud concluait déjà que «[le tramway] s’impose [...] comme la solution technique la plus adaptée sur le plan capacitaire pour répondre à la demande de transport envisagée pour un coût nettement plus abordable» à Québec. Il ajoutait: «Il est justifié, tant compte tenu du besoin de déplacement que sur le plan économique, de choisir le mode tramway pour constituer le mode de transport collectif le plus capacitaire du RSTC [réseau structurant de transport en commun] ».

Au sujet du trambus, un bus à haut niveau de service, M. Charoud avançait que «le mode trambus est vite apparu comme insuffisamment capacitaire pour répondre de manière robuste aux besoins des axes les plus chargés».

Quant au métro, l’expert affirmait: «le choix onéreux d’une solution métro ne présente pas une rationalité économique suffisante».

D’autres études

Par ailleurs, le MTQ avait aussi commandé une autre étude à la firme Civilia, une entreprise spécialisée en modélisation. Elle concluait que la méthode utilisée par la Ville de Québec surestimait l’achalandage d’un éventuel tramway, mais affirmait néanmoins que le tramway était le bon mode pour Québec.

Il est à noter que la Ville de Québec a elle aussi commandé ses propres analyses, ce que rappelle également l’expert Jean-Marc Charoud. Trois instances indépendantes se sont penchées sur la question, à la demande de la Ville: Systra, HEC Montréal et Ingérop. Les trois étaient venues à la même conclusion, c’est-à-dire que le tramway est le bon mode pour la ville de Québec.

Extraits du rapport de Jean-Marc Charoud

«Le choix du tramway comme mode capacitaire du RSTC [Réseau structurant de transport en commun NDLR] est pertinent du point de vue de l’achalandage prévu. Sa réalisation crée une opportunité de développement ou de requalification urbaine. »

«Le tunnel apparaît comme nécessaire vu l’importance de la desserte du secteur de la Colline Parlementaire.»

«Une solution métro au sol n’est pas acceptable en raison de l’effet de coupure majeur, provoqué par l’implantation du site propre, qui serait incompatible avec le fonctionnement des quartiers urbains traversés.»

«La solution métro serait principalement en souterrain. Son coût deviendrait alors très significativement plus élevé que celui d’une solution tramway.»

