Le tramway confié à la Caisse de dépôt: Marchand redirige les questions à Julien, Villeneuve parle d’«humiliation»

Le maire de Québec qui retourne toutes les questions concernant le tramway au ministre caquiste de la Capitale-Nationale, le chef de l’opposition qui parle d’«humiliation» pour Québec et qui dénonce un bilan nul dans la capitale pour la CAQ: la semaine politique qui s’achève a été «difficile», ont admis vendredi les acteurs du municipal et du provincial.

La scène était particulière, vendredi, au Domaine Maizerets. Après le revers qu’a fait subir le gouvernement Legault à l’administration Marchand, en lui retirant le dossier du tramway au profit de la Caisse de dépôt et placement, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, avait convié le maire Bruno Marchand à une annonce sur un concours d’idées pour la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain.

Une annonce qui avait été reportée il y a quelques semaines, au lendemain de la défaite de la CAQ dans Jean-Talon. M. Julien a lui-même convenu qu’il s’agissait d’une «semaine difficile», mais a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une diversion. «On peut faire plusieurs choses, on ne doit pas s’arrêter sur ces situations spécifiques.» Le visage fermé, le maire Marchand a reporté toutes les questions concernant le tramway à Jonatan Julien, assis à côté de lui.

«Il prend le ballon»

«Toutes les questions reliées à ce projet-là vont être redirigées vers le ministre. Vous aurez beau m’en poser 50, dans les prochains mois, je n’y répondrai pas. C’est une décision du gouvernement, il prend le ballon, ils vont répondre, ils vont mener le processus et on en reparlera.»

Quand on lui a demandé de faire le bilan de la CAQ au cours des dernières années dans la région, le maire a dit espérer des résultats sur la phase 4 – «il faut livrer» –, mais n’a pas voulu aller plus loin. «C’est pas aujourd’hui que je vais faire le bilan du gouvernement.»

Présent à l’annonce, le chef de l’opposition et conseiller de Maizerets, Claude Villeneuve, a commenté sur la «semaine difficile» du maire, même s’il a dit ne pas vouloir «tirer sur une ambulance».

«Un très dur coup»

Plus largement, il affirme que «c’est humiliant pour le maire et à travers ça, c’est humiliant pour tous les citoyens de Québec, la séquence [des événements], ce qu’on vit, de se faire retirer le projet. C’est un très dur coup pour tout le monde. Qu’on soit pour ou contre le projet de tramway, c’est sûr que c’est pas la fête pour Québec. J’essaie de m’imaginer Jean-Paul L’Allier, Andrée Boucher ou Régis Labeaume se mettre dans cette situation-là, et je n’y crois pas.»

Il n’a pas hésité à critiquer le bilan du gouvernement dans la capitale nationale. «La CAQ se cherche des réalisations à Québec. Ils n’en ont pas. Ils ne sont pas parvenus à livrer ce qui était attendu des citoyens de Québec. Ils sont un peu en rattrapage.» Il affirme qu’il faut maintenant saisir l’opportunité pour faire des gains et que la promenade Samuel-De Champlain en fait partie.

Appelé à commenter, le ministre Julien a dit vouloir laisser les citoyens juger du bilan du gouvernement dont il fait partie. Il a pour sa part identifié l’agrandissement de l’hôpital de l’Enfant-Jésus et la phase 3 de la promenade comme réalisations. Il assure que la phase 4 se rendra au-delà du concours d’idées, à des «phases subséquentes».

Selon lui, il est faux de dire que le transport structurant de Québec sera décidé par des gens de Montréal. Il a nommé plusieurs membres de la direction de la Caisse qui viennent de Québec, dont Jean St-Gelais et Charles Émond, «un chum d’enfance». «La Caisse de dépôt, c’est là pour servir le Québec. Et de présumer que ces gens-là n’ont pas des préoccupations et connaissances spécifiques qui font en sorte de bien comprendre les enjeux de Québec, je ne suis pas du tout à cette page-là.»